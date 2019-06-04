Труп младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тюмени

На тюменском мусоросортировочном заводе обнаружено тело новорожденного ребенка. Младенца нашли еще несколько недель назад, но известно об этом стало сегодня, 3 июня, пишет 72.ru со ссылкой на неназванный источник. «Это был новорожденный ребенок с необрезанной пуповиной», — сообщил источник издания.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспондента Znak.com попросили обратиться в СУ СКР по Тюменской области. В пресс-службе следственного комитета никто не брал трубку. В ведомство направлен письменный запрос. В пресс-службе мусорного оператора ТЭО отказались комментировать информацию.

Это уже не первая подобная находка на мусоросортировочном заводе. 16 января сотрудники ООО «ТЭО» обнаружили труп ранее судимого мужчины без определенного места жительства, 33 лет.

По делу об убийстве СК задержал двоих подозреваемых — ранее судимых жителей Свердловской области 1986 и 1998 годов рождения.

Они сообщили следователям, что 14 января 2019 года совместно выпивали с потерпевшим на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской в Тюмени. Между ними произошел конфликт, который закончился смертью одного из участников.

Источник: znak.com