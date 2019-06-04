1388 первоклассников впервые сядут за парты в 2019 году в школах Бердска

В последние дни мая в детских садах Бердска прошли праздники, посвященные выпуску воспитанников. Теперь они первоклассники. Как рассказала начальник городского управления образования Жанна Тузова, 1388 детсадовцев в этом году впервые сядут за парты в школах.

После выпускных в детских садах начнутся ремонтные работы. Решено проводить их по очереди, чтобы не закрывать все садики сразу. Воспитатели тоже уходят в отпуска по установленному графику.

В большинстве классов в бердских школах занятия уже завершены. Но учебный год завершился пока не у всех. Некоторые школьники будут учиться до 7 июня. В основном это троечники.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт в бердских детсадах запланирован с 6 июня по 2 августа. Если родители не планируют отдыхать летом, то на время ремонта дошкольного учреждения, ему предоставят место в другом детсаду. Они летом работают в обычном режиме с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00.