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Считать деньги нацпроектов посоветовал финансистам Медведев

Росфинмониторинг проводит анализ дееспособности исполнителей госконтрактов в рамках нацпроектов. Банкиры признали необходимость прозрачной системы ценообразования в этой сфере.

4.06.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Считать деньги нацпроектов посоветовал финансистам Медведев

Глава правительства поручил подготовить соответствующие предложения Минфину, Росфинмониторингу и казначейству

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности рассмотреть предложения о совершенствовании контроля расходования средств на национальные проекты. Об этом он сказал на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«По подготовке дополнительных нормативных решений, в частности по наделению дополнительными полномочиями [в сфере контроля расходования средств нацпроектов] — будь то казначейство или другие структуры, — я готов предложения рассмотреть, — подчеркнул глава кабмина. — У меня просьба вместе с Министерством финансов, вместе с казначейством соответствующие предложения подготовить».

Чиханчин рассказал премьеру о работе Росфинмониторинга по организации контроля движения финансовых средств, направленных на реализацию национальных проектов, и сделал ряд предложений по оптимизации этого процесса. В частности, он указал на необходимость прозрачной системы ценообразования в этой сфере.

«Конечно, необходимо рассматривать с министерствами и ведомствами систему прозрачного ценообразования, — сказал глава ведомства. — Нам бы хотелось, чтобы все-таки, когда прошло заключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы общую смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные платежи. Это нам дает уже более конкретные возможности».

Раздельный учет

Кроме того, он выступил за раздельный учет расходов по государственным контрактам, реализуемым в рамках национальных проектов. «Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки, — заявил руководитель Росфинмониторинга. — Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно».

По словам Чиханчина, «необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам, какой-то должен быть символ или знак». Руководитель ведомства добавил, что эта мера позволит отслеживать правильное расходование денежных средств, выделяемых на нацпроекты, а также контролировать исполнение госконтрактов.

«У [Федерального] казначейства нет тех полномочий, которые есть у банков, — по закрытию операций, по приостановлению операций, по разбирательству более полному, — посетовал чиновник. — Поэтому здесь необходимо посмотреть, но мы с казначейством готовы поработать и доложить вам предложения».

Руководитель ведомства также рассказал, что Росфинмониторинг проводит анализ дееспособности исполнителей госконтрактов в рамках нацпроектов. «Если мы отдаем деньги, действительно ли они исполнят это решение по контракту или нет? Есть у них задолженности какие-то? Не получится так, что мы отдадим деньги банкроту и завтра оттуда просто ничего не получим? И дальше уже идет непосредственно мониторинговая часть, контрольная часть — по закупкам, когда мы выявляем риски, согласовываем с казначейством и налоговой службой и начинаем отслеживать конкретные операции», — пояснил Чиханчин.

По утверждению главы ведомства, такая схема организации работы Росфинмониторинга позволяет выявлять возможные нарушения.

Источник: futurerussia.gov.ru


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