Толстых людей стало в два раза больше в России

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в РФ увеличилась почти в два раза с 2013 года, а анализ данных за 2018 год показывает, что тенденция к росту показателей заболеваемости может сохраниться. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», опубликованном в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

«В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом. При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением», — говорится в тексте доклада.

Заболеваемость среди детей и подростков

Кроме того, с 2013 года отмечается рост показателей заболеваемости ожирением среди подростков. Так среди молодых людей и девушек от 15 до 17 лет число подростков с впервые в жизни установленным диагнозом «ожирение» увеличилось в 1,3 раза, а среди детей в возрасте до 14 лет показатель заболеваемости впервые сократился на 2%.

«Избыточный вес в детстве и юношестве ассоциируется не только с возрастанием риска ожирения и неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте, но и с рядом непосредственных проблем со здоровьем, например, гипертонией и резистентностью к инсулину», — говорится в тексте государственной доклада.

Самый высокий уровень заболеваемости

По данным Роспотребнадзора, более 30 субъектов РФ имеют высокие уровни заболеваемости ожирением среди населения. К таким территориям неблагополучия относятся: Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край, республики Хакасия и Алтай, Омская область, Республика Бурятия, Новосибирская область, Красноярский край, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Забайкальский край, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Краснодарский край, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Кировская области, Удмуртская Республика, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Тульская, Смоленская, Орловская, Курская и Воронежская области, Республика Ингушетия.

При этом по данным мониторинга Роспотребнадзора, Москва в число проблемных территорий не попала.

Борьба с патологическим весом

Роспотребнадзор в рамках национального проекта «Демография» планирует провести ряд мероприятий, направленных на улучшение качества питания россиян. Ведомство планирует расширить лабораторный контроль качества и безопасности пищевой продукции, а также провести исследования для детальной оценки состояния питания в различных регионах. На основе полученных данных Роспотребнадзор сформирует рекомендации для коррекции рационов питания.

Значительный вклад в сокращения числа случаев заболеваемости ожирением вносит и мотивация самих граждан. Для решения этой задачи Минздрав России в рамках нацпроекта «Демография» создаст Центры общественного здоровья, специалисты которых помогут россиянам отказаться от пагубных привычек, в том числе справиться с патологическим лишним весом.

Эту работу, а также создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

Источник: futurerussia.gov.ru