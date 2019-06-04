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Учителя без образования начнут работать в школах России

Подготовлен законопроект, который позволит привлекать к занятиям специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету.

4.06.2019 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Учителя без образования начнут работать в школах России

При одобрении поправок нижней палатой парламента студенты смогут работать по профессии и получать заработную плату

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что поправки в законопроект «Об образовании» в части допуска студентов к официальной работе в школах в РФ пройдут первое чтение в Государственной думе летом.

«Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «Об Образование», который позволит школам привлекать к занятиям специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету. Мы очень рассчитываем, что первое чтение, запланированное Государственной думой на июнь 2019 года, пройдет, и мы быстро продвинем этом законопроект», — заявила Голикова на коллегии министерства просвещения.

Проект о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» инициирован правительством и был внесен на рассмотрение в Госдуму в мае. В настоящее время к работе в школах допускаются только педагоги с высшим или средним профессиональным образованием. При одобрении поправок нижней палатой парламента студенты смогут работать по профессии и получать заработную плату, а не только проходить практику, сообщается в релизе. При этом профильные ведомства — Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки — разработают условия и порядок приема студентов на работу в школы.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это давно вызревшее решение: давно пора привлекать специалистов к работе с детьми!
    Простой пример: учителем информатики может работать только человек с пед.образованием.
    Где вы возьмете нормального программиста с дипломом педа?

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