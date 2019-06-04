Снесут загадившие территорию киоски возле рынка в Бердске

Директор Центрального рынка Татьяна Шлейникова ежедневно наблюдает «безобразия», творящиеся вокруг киосков на ул. Лелюха и как сосед по бизнесу, и как житель здешней 9-этажки №24 на ул. Комсомольской. Продавцы не только не убирают территорию вокруг своих палаток, но и справляют нужду в подъездах ее дома — в тамбурах, на лестничных клетках, в лифтах.
— На рынок в бесплатный туалет им бежать далеко, товар не бросишь, а дом рядом, — делает выводы Татьяна Федоровна, проведя экскурсию по тротуару, ведущему к центральному рынку. — У нас рядом парковка находится на муниципальной земле, но мы ее убираем. Непонятно, почему к предпринимателям разные требования.
Очевидно, что тротуар на ул. Лелюха — от Комсомольской в сторону Ленина — давно не подметали. На обочинах, которые должны представлять из себя газоны, кучи окурков, разлетевшиеся обертки и пакеты. По мнению Шлейниковой, дворник управляющей компании «Гурман» убирает только придомовую территорию.
Татьяна Федоровна и ее соседи уверены, что без киосков «такой помойки» здесь не было бы. Они завидуют жителям рядом стоящего дома №26 по ул. Лелюха, где идеально убранные газоны и тротуары, стоят урны и скамейки, пострижены кусты.
— Чистота и порядок, красиво и хорошо. Я всю жизнь живу в Бердске и хочу, чтобы и возле моего дома было чисто, — высказалась директор «Бердского рынка». — Неужели нельзя утром перед начало торговли собрать бумажки, подмести — дел на 5 минут, зато будет чисто.
Жители дома как-то даже собирались сложиться деньгами, вспахать, засеять травой и засадить деревьями свободные пространства, чтобы «было цивильно, приятно ходить». Но дальше идеи дело не пошло. Шлейникова понимает, что город не в состоянии отследить все территории, но уборка прописана в договорах. Хотя она подтверждает, что периодически горадминистрация проводит рейды по торговым точкам, в том числе нелегальным.
— Там, где чисто, у человека рука не поднимется бросить мусор. А где бардак, там и плюют, и окурки выбрасывают. Это психология людская, — делает вывод бердчанка.
Особенно ее удручает и удивляет непонятный «островок» на перекрестке улиц Комсомольской и Лелюха: клочок земли зачем-то огорожен треугольником ограды без возможности зайти внутрь. А значит, и убрать участок физически невозможно.
Автор видео Анастасия Солодкова
Руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов признался, что «рук на все не хватает», но муниципальные службы стараются наводить порядок везде, даже если территорию обязаны содержать в опрятном состоянии предприниматели.
Он пообещал «Курьер. Среда. Бердск», что сегодня, 4 июня, съездит к рынку и посмотрит, на газонах и тротуарах на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской. В случае необходимости пришлет рабочих для уборки.
По словам начальника отдела потребительского рынка Евгения Абельганса, владелец нестационарного объекта обязан убирать земельный участок, который закреплен за ним при заключении договора. Если они этого не делают, то могут быть наказаны, например, штрафами. Но есть большая вероятность того, что киоски и палатки на улице Лелюха в ближайшее время снесут.
— В приказ о размещении на территории города нестационарных объектов внесены изменения на уровне области. В этой связи сейчас мы схему пересматриваем. И, возможно, с собственниками киосков не будут заключены договорные отношения. После утверждения схемы будет проводиться работа по демонтажу данных объектов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Абельганс.
Он полагает, что снос произойдет в ближайшее время. А пока этого не произошло, киоскеры должны убирать территорию, а администрация — следить за выполнением обязательств предпринимателями.
— В случае выявления нарушений, когда нам поступают обращения, мы выезжаем на место, фиксируем и составляем административный протокол. Мусор вокруг, складирование коробок, объявления на фасадах — это все прописано в правилах благоустройства, — констатировал Евгений Александрович.
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Торгаши наглеют просто от безнаказанности!
Помнится как плакались и просили сделать парковочные карманы на Ленина после реконструкции например, а потом отказались за ними следить и убирать. А город что — должен из личных бизнес обслуживать чтоли?
Помнится мэр тогда правильно сказал: не хотите обслуживать парковки для своих клиентов — значит убрать вообще парковочные карманы и больше проблем не будет.
15 8
А кто этот треугольник сварил предприниматели что ли , а теперь как хотите так и убирайте зато есть на кого свалить сами сначала разберитесь
12 6
Убирая малые киоски с улиц , вынуждают нас идти на рынок, где те же самые фрукты гораздо дороже. В чьих это интересах ? Догадайтесь с первого раза.Живу там же , где и уважаемая г-жа Шлейникова и мне этот фруктовый киоск никак не мешает, а даже наоборот и мусора вокруг киоска не замечала
11 5
а вы сходите и посмотрите: на рынке и условия получше (чисто, приятно, пыли нет с дороги), и цены при этом не выше точно уличных торгашей.
тут просто народ привык: раз на улице — значит дешевле. Вот это эти торгаши и используют, навинчивая цену
4 9
Киоск этот в хорошем месте, удобно по дороге в него заглядывать. Я за поддержание порядка, но убирать киоск не нужно.
А ландшафт на перекрестке, действительно, чудовищный, особенно вдоль Лелюха 9 — и пни, и заборчики, и бывшие фундаменты
1 3
В этом городе практически нет нормальных тротуаров.
Зимой и после дождя пройти невозможно.
Ничего не чистится, не убирается, не ремонтируется, не строится.
Вдоль Красноармейской вместо тротуара — болото, вдоль Советской — то яма то канава., на некоторых даже не периферийных улицах их вообще нет, у ЗАГса вообще плитку разворотили уже год, вдоль тротуаров очень
большие перепады по по высоте , бордюры на пересечения с выездами из дворов.
Это что — жители и предприниматели должны делать?
Или Захаров руководить?
А они всё смотрят где бумажки валяются, да парковки ликвидируют (а куда они потом зимой будут снег сгребать?).
Тьфу
6 1
Анониму(11:20)!!! Парковки-это места общего пользования!!!и предназначены они в основном для удобства жителей нашего города при посещении различных учреждений,особенно парковки нужны автомобилистам-инвалидам.а ужкх,»если рук не хватает»пусть заключает договора с предпринимателями на содержание парковки и контролирует исполнение договора
4 2
«Директор Центрального рынка Татьяна Шлейникова ежедневно наблюдает «безобразия», творящиеся вокруг киосков на ул. Лелюха и как сосед по бизнесу»
Вот если бы о проблеме, заявил кто-то кровно и финансово не заинтересованный и тем более не конкурент по бизнесу! А в данном случае, это очень не толерантное заявление!
7 4
Несанкционированная торговля граждан из Средней Азии однозначно портит внешний вид города. Ладно когда стоят киоски с фруктами — там хоть начинки не видно, а у нас власти позволяют ставить эти безобразные навесы, грязные ящики, тут же гнилые фрукты валяются, рядом мусор и грязь которую никто не убирает. На перекрестке Лелюха и Комсомольской по выходным вообще не пройти возле светофора там столько теток неопрятного вида скапливается с какими то растениями, секонд-хендом что пройти невозможно! Естественно, они день там посидели, потом встали и пошли. За собой убирать не надо. У нас люди вообще мало кто за собой мусор убирает. Вот свинячество и получается.
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Собственно, непонятно, почему возле рынка только журналисты нашли место дикой торговли. Наш город летом, вообще, скоро в караван-сарай будет превращаться!
Наверняка, в администрации есть специалисты, на которых лежит обязанность пресекать несанкционированную торговлю. Рейды какие-то должны проводить или нет?
Торговля овощами/фруктами ведется без всякого разрешения. Торгуй,кто хочет.
Пересечение Первомайской/Ленина — есть у них разрешение?
По Ленина, напротив Продсиба, где аптека : Ленина 11- тоже без разрешения и документов торгуют. Не пора администрации города порядок навести?!
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Ну неужели! Давно пора было разогнать их всех! Днем не пройти, вечером свалка. И это центр города называется! Как посмотришь на эти горы непонятно чего, разложатся на по всему тратуару, ужас! Окурки, мусор. С уличной торговлей нужно бороться строже, или хотя-бы выделять для них места, более удобные, нежели тратуару!
0 2
Я каждый день хожу возле этого киоска, и скажу вам : это безобразие….. Фрукты и овощи пыльные, грязные, не надлежащего качества, вокруг грязь, а как они их хранят Лучше зайти на рынок и купить те же овощи и фрукты при чем замечю по такой же цене. А от куда их завезли и чем смазали даже знать не охото, и этим мы кормим своих родных и близких. Задумайтесь!!!
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Согласна с мнением Барбары, первым делом администрация должна проверить законность торговли данных точек (А то, бабушек выгоняют с собственно- выращенными овощами) или кто- то их крышует? Хочу обратиться к фруктовым арендаторам рынка: «Почему Вы молчите, это же ваши конкуренты?»
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Для какой цели нужна уличная торговля, когда в наше время много специализированных магазинов! Пусть администрация возмет на контроль данный вопрос.
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Конкурентов выдавливает
3 0