Снесут загадившие территорию киоски возле рынка в Бердске

Директор Центрального рынка Татьяна Шлейникова ежедневно наблюдает «безобразия», творящиеся вокруг киосков на ул. Лелюха и как сосед по бизнесу, и как житель здешней 9-этажки №24 на ул. Комсомольской. Продавцы не только не убирают территорию вокруг своих палаток, но и справляют нужду в подъездах ее дома — в тамбурах, на лестничных клетках, в лифтах.

— На рынок в бесплатный туалет им бежать далеко, товар не бросишь, а дом рядом, — делает выводы Татьяна Федоровна, проведя экскурсию по тротуару, ведущему к центральному рынку. — У нас рядом парковка находится на муниципальной земле, но мы ее убираем. Непонятно, почему к предпринимателям разные требования.

Очевидно, что тротуар на ул. Лелюха — от Комсомольской в сторону Ленина — давно не подметали. На обочинах, которые должны представлять из себя газоны, кучи окурков, разлетевшиеся обертки и пакеты. По мнению Шлейниковой, дворник управляющей компании «Гурман» убирает только придомовую территорию.

Татьяна Федоровна и ее соседи уверены, что без киосков «такой помойки» здесь не было бы. Они завидуют жителям рядом стоящего дома №26 по ул. Лелюха, где идеально убранные газоны и тротуары, стоят урны и скамейки, пострижены кусты.

— Чистота и порядок, красиво и хорошо. Я всю жизнь живу в Бердске и хочу, чтобы и возле моего дома было чисто, — высказалась директор «Бердского рынка». — Неужели нельзя утром перед начало торговли собрать бумажки, подмести — дел на 5 минут, зато будет чисто.

Жители дома как-то даже собирались сложиться деньгами, вспахать, засеять травой и засадить деревьями свободные пространства, чтобы «было цивильно, приятно ходить». Но дальше идеи дело не пошло. Шлейникова понимает, что город не в состоянии отследить все территории, но уборка прописана в договорах. Хотя она подтверждает, что периодически горадминистрация проводит рейды по торговым точкам, в том числе нелегальным.

— Там, где чисто, у человека рука не поднимется бросить мусор. А где бардак, там и плюют, и окурки выбрасывают. Это психология людская, — делает вывод бердчанка.

Особенно ее удручает и удивляет непонятный «островок» на перекрестке улиц Комсомольской и Лелюха: клочок земли зачем-то огорожен треугольником ограды без возможности зайти внутрь. А значит, и убрать участок физически невозможно.

Автор видео Анастасия Солодкова



Руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов признался, что «рук на все не хватает», но муниципальные службы стараются наводить порядок везде, даже если территорию обязаны содержать в опрятном состоянии предприниматели.

Он пообещал «Курьер. Среда. Бердск», что сегодня, 4 июня, съездит к рынку и посмотрит, на газонах и тротуарах на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской. В случае необходимости пришлет рабочих для уборки.

По словам начальника отдела потребительского рынка Евгения Абельганса, владелец нестационарного объекта обязан убирать земельный участок, который закреплен за ним при заключении договора. Если они этого не делают, то могут быть наказаны, например, штрафами. Но есть большая вероятность того, что киоски и палатки на улице Лелюха в ближайшее время снесут.

— В приказ о размещении на территории города нестационарных объектов внесены изменения на уровне области. В этой связи сейчас мы схему пересматриваем. И, возможно, с собственниками киосков не будут заключены договорные отношения. После утверждения схемы будет проводиться работа по демонтажу данных объектов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Абельганс.

Он полагает, что снос произойдет в ближайшее время. А пока этого не произошло, киоскеры должны убирать территорию, а администрация — следить за выполнением обязательств предпринимателями.

— В случае выявления нарушений, когда нам поступают обращения, мы выезжаем на место, фиксируем и составляем административный протокол. Мусор вокруг, складирование коробок, объявления на фасадах — это все прописано в правилах благоустройства, — констатировал Евгений Александрович.