Видео задержания подозреваемых в убийстве спеназовца ГРУ опубликовано в сети

Правоохранители оперативно установили личности и задержали двух участников драки в подмосковном Путилкове, в ходе которой погиб бывший военнослужащий Никита Белянкин. Кадры задержания подозреваемых оказались в распоряжении «360».

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Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ», — подтвердила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

На кадрах запечатлен процесс задержания подозреваемых. Правоохранители стучат в двери квартир предполагаемых участников драки, и как только двери открываются, сотрудники полиции врываются в квартиры и кладут их обитателей лицом на пол. Оказывать сопротивление правоохранителям ни один, ни другой задержанный не стали.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко тем временем подтвердила, что в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения, уроженцев одной из соседних стран — бывших республик СССР. Роль каждого из задержанных в смертельной драке устанавливается следствием.

«По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены», — добавила Петренко.

Массовая драка произошла в подмосковном Путилкове поздно вечером 1 июня. Бывший спецназовец попытался защитить местного жителя, которого избивала толпа. Парня в драке убили, избитый мужчина госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: 360 ТВ