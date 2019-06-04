КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
продам
продам
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дадут горячую воду раньше срока в Микрорайоне Бердска. Но не всем

Снесут загадившие территорию киоски возле рынка в Бердске

На цифровое телевидение перешел Бердск

KFC зарос бурьяном в Бердске

Видео задержания подозреваемых в убийстве спеназовца ГРУ опубликовано в сети

ВИЧ-положительным детям запретило заселяться на турбазу ее руководство в Нижегородской области

Разбился насмерть выпавший из окна 4 этажа общежития вуза экс-студент в Новосибирске

Березу ради парковки вырубили во дворе Бердска

Ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» потребовала ФСБ

Опасный фальсификат молока предприятий «фантомов»обнаружили в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Видео задержания подозреваемых в убийстве спеназовца ГРУ опубликовано в сети

Двое мужчин — уроженцев одной из соседних стран — не стали оказывать сопротивление правоохранителям. (ВИДЕО)

4.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Видео задержания подозреваемых в убийстве спеназовца ГРУ опубликовано в сети

Парня убили возле кафе

Правоохранители оперативно установили личности и задержали двух участников драки в подмосковном Путилкове, в ходе которой погиб бывший военнослужащий Никита Белянкин. Кадры задержания подозреваемых оказались в распоряжении «360».
«
Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ», — подтвердила глава пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

На кадрах запечатлен процесс задержания подозреваемых. Правоохранители стучат в двери квартир предполагаемых участников драки, и как только двери открываются, сотрудники полиции врываются в квартиры и кладут их обитателей лицом на пол. Оказывать сопротивление правоохранителям ни один, ни другой задержанный не стали.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко тем временем подтвердила, что в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения, уроженцев одной из соседних стран — бывших республик СССР. Роль каждого из задержанных в смертельной драке устанавливается следствием.

«По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены», — добавила Петренко.

Массовая драка произошла в подмосковном Путилкове поздно вечером 1 июня. Бывший спецназовец попытался защитить местного жителя, которого избивала толпа. Парня в драке убили, избитый мужчина госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: 360 ТВ


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дадут горячую воду раньше срока в Микрорайоне Бердска. Но не всем Снесут загадившие территорию киоски возле рынка в Бердске Двое погибли, 13 ранены: в Бердске продолжаются учения МЧС

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика