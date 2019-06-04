Претензии Украины к России рассмотрит суд ООН

В МИД отрицают наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей.
Департамент информации и печати российского МИД прокомментировал претензии Киева на слушаниях в Международном суде ООН.
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
«Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — подчеркнули представители департамента.
Так, предъявленные Москве претензии из-за возвращения Крыма в состав России не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, уточнили в департаменте.
В 2017 году Киев обвинил Москву, в частности, в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.
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