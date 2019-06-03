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Из-за долгов за газ без горячей воды оставят жителей Нового поселка и Речкуновки Бердска

На очереди бердский Комбинат бытовых услуг, задолжавший «Газпрому» более 141 млн рублей. Газовики причисляют КБУ к крупным должникам и церемониться не намерены.

3.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
 

Из за долгов за газ без горячей воды оставят жителей Нового поселка и Речкуновки Бердска

Комбинат бытовых услуг не платит за газ

С 6 июня  в отношении ФГУП «УЭВ» (компания находится в Академгородке, ранее принадлежала СО РАН) будет введён режим ограничения поставки газа. На период действия ограничения количество потребляемого предприятием газа будет соответствовать 18,71% от договорных плановых объёмов. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» сегодня, 3 июня.

-Причиной введения ограничения послужили систематические нарушения ФГУП «УЭВ» договорных условий оплаты: по состоянию на 30 мая 2019 года неоплаченная сумма задолженности за газ превышает 300 млн рублей, — акцентировали газовики.

Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для частичного ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз в течение 12 месяцев.

Введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

Стоит отметить, что у УЭВ несколько котельных, работающих на газе, в том числе отапливающая территорию Бердска — речкуновскую зону отдыха, санаторий «Жемчужина», Новый поселок, Бердский дом ветеранов.

Предупреждение о возможных санкциях «Газпром» начал рассылать еще в конце мая. С окончанием отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал ограничивать (частично либо полностью) подачу газа теплоснабжающим организациям, систематически нарушающим договорные условия оплаты и не предпринимающим действенных мер по решению проблемы.

В списке на отключение значился не только УЭВ из Советского района Новосибирска, но и муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска. Им газовики грозили ограничить поставку голубого топлива в начале июня. Первым оказалось УЭВ.

При этом, по данным «Газпром межрегионгаз Новосибирск», долг бердского КБУ за газ на составляет 141,4 млн рублей (на конец мая). Поэтому Комбинат числится одним из крупных должников. У него три муниципальных котельных, которые отапливают большую часть Бердска.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    И еще раз вопрос: Премии за что выписывают руководству КБУ? Не хилые и зарплаты тоже.

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  2. Новый мэр

    А разве кризисный менеджер не вывел предприятие из банкротства ? Неужели сэкономленных денег, благодаря отказу от Энергосбыта не хватило?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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