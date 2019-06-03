Отключат горячую воду в центре Бердска из-за сломанного насоса в котельной

Дефект сетевого насосного оборудования обнаружили коммунальщики Бердска в котельной «Вега». Об этом сегодня, 3 июня, сообщали в муниципальном Комбинате бытовых услуг. В связи с этим у жителей центральной части города снова отключат горячую воду.

-4 июня с 8.00 до ориентировочно 20.00 на период устранения дефекта сетевого насосного оборудования, будет произведена остановка котельной «Вега», в связи с чем отключение горячей воды у потребителей центральной зоны города Бердска, — уточнили в КБУ.

Кроме того, во вторник, 4 июня, с 2.00 до 8.00 в период расхолаживания магистральных тепловых сетей возможно отклонение температуры горячей воды. О возобновлении подачи горячей воды будет сообщено дополнительно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полностью гидравлические испытания сетей в центре города завершили к 30 мая. Трубы, относящиеся к котельной «Вега» оказались более крепкими, чем относящиеся в частной котельной ТГК-1.