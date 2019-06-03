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Отключат горячую воду в центре Бердска из-за сломанного насоса в котельной

Вода начнет остывать уже в ночь на 4 июня. Дефект обещают устранить за вторник.

3.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Отключат горячую воду в центре Бердска из за сломанного насоса в котельной

Котельную «Вега» запустили после гидравлических испытаний, но подкачал насос

Дефект сетевого насосного оборудования обнаружили коммунальщики Бердска в котельной «Вега». Об этом сегодня, 3 июня, сообщали в муниципальном Комбинате бытовых услуг. В связи с этим у жителей центральной части города снова отключат горячую воду.

-4 июня с 8.00 до ориентировочно 20.00 на период устранения дефекта сетевого насосного оборудования, будет произведена остановка котельной «Вега», в связи с чем отключение горячей воды у потребителей центральной зоны города Бердска, — уточнили в КБУ.

Кроме того, во вторник, 4 июня, с 2.00 до 8.00 в период расхолаживания магистральных тепловых сетей возможно отклонение температуры горячей воды. О возобновлении подачи горячей воды будет сообщено дополнительно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полностью гидравлические испытания сетей в центре города завершили к 30 мая. Трубы, относящиеся к котельной «Вега» оказались более крепкими, чем относящиеся в частной котельной ТГК-1.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    не долго музыка играла недолго ф….р танцевал песня

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