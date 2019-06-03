В «черный список» из-за схода автобусов с линии попал владелец маршруток №18 в Бердске

В воскресенье, 2 июня, дежурившая по городу замначальника юридического отдела бердской мэрии Наталья Гончарова проверила движение пассажирского транчпорта маршрута №18, который ходит от химзавода до лагеря «Юбилейный». На обеих конечных остановках располагаются дачные участки. Поэтому сейчас маршрут стал еще более популярен.

По словам Гончаровой, график движения маршруток №18 отслеживали с помощью ГЛОНАССа и выявили нарушения:

— При проверке установлено, что в утреннее время необходимое количество машин вышли на линию, а в течение дня менялось на уменьшение — 4 транспортных средства вместо 6. Информация передана в транспортный отдел для составления отчета.

Мэр Бердска Евгений Шестернин в свою очередь потребовал ответа от начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной.

— По четырем машинам, сошедшим в обеденное время перевозчику направлена претензия, — сообщила Надежда Валерьевна.

— Каким образом направлены? Чем подтверждено? — поинтересовался мэр.

— В письменном виде мною лично…

По словам главы города, акт понадобится тогда, когда придется расторгать договорные отношения с перевозчиком. Устные и письменные обращения Евгений Шестернин назвал полумерами и напомнил, что уже делал подобного рода замечания.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», Надежда Нятина, в понедельник, 3 июня, акт о сходе маршруток с линии в нарушение требований договора передали перевозчику.

Его предупредили о том, что внесли в черный список, а претензии могут существенно повлиять на выбор подрядчика для перевозки пассажиров.