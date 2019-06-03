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Блогеры и дизайнеры на годы вперед обеспечены работой в России

Под риском сокращения находятся специалисты, чью работу легко автоматизировать. Например, работники фастфудов, швеи, охранники и водители.

3.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Блогеры и дизайнеры на годы вперед обеспечены работой в России

Специалисты Adzuna составили список сфер деятельности, которые еще очень долго не роботизируются

В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
По данным экспертов компании Adzuna, под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать. Роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и в магазинах.

Одновременно специалисты Adzuna составили список сфер деятельности, которые еще очень долго не роботизируются, и там будет востребован труд именно человека.

Первая — медицина. Миру нужны биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры. Вот они точно не останутся без работы в ближайшее десятилетие. Да и потом тоже.

Вторая сфера — специалисты по контенту. Дизайнеры, копирайтеры, блогеры, фотографы на годы вперед будут обеспечены работой. Вряд ли нейросети составят им конкуренцию, считают эксперты.
Третья — продажи. Уже были попытки заменить менеджеров по продажам на ботов. Но они не увенчались успехом, ведь клиенты хотят индивидуального подхода, который не могут обеспечить роботы.

Четвертая — кулинария. Конечно, сварить кофе или сделать бургер для робота не проблема. Но для более сложных блюд нужны человеческие руки.
Пятая — образование. С одной стороны, растет сегмент онлайн-образования — на 15 процентов в год. С другой — роботы не способны заменить хороших учителей. Правда, последним придется адаптироваться и упаковывать свои знания в полезные курсы. Также миру будут нужны разработчики — специалисты по автоматизации, анализу данных, разработке приложений, созданию и управлению роботами. Экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов, информационные стилисты тоже будут востребованы на рынке труда.

Источник: РГ


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