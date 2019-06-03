Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров

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Пока по лесам бегал и не то жрал))
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Молодец!! Его тоже Москва пустотой заполняет?))
14 0
Что-то его много стало в СМИ, он кто есть такое, что каждую его глупость освещают во множественных изданиях?!..
17 0
Ну как кто — будущий Главный.
Или его вице.
Типа привыкайте к фотографии.
И он тоже с акцентом говорит.
Как сами знаете кто был.
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Прав Кадыров. Посмотрите вокруг. Животы на рахитных ножках волочатся почти к всех поголовно. В 30 лет животы висят до колен. Едят что попало как на откорме перед забоем. Противно смотреть.
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То что пьют и курят всякую наркодрянь(пиво, сиги, водяру и т д), вас вполне устраивает? То что в пиве полно женских гормонов, делающих из любого мужика, сами видите что, вас значит устраивает? Или тут вижу, а тут ничего личного просто бизнес?
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Прав Кадыров.
Горный воздух, чистая вода, свежая баранина, парное молоко, хорошее вино, вечное лето, федеральные дотации, личный мост.
Да кто ж против.
А вот если соевая колбаса с целлюлозой, известковое молоко, курица, помершая своей смертью, вода с хлоркой и мутью, дым со свалки, вонь с химзавода, вечная зима.
Что он — захочет сюда переехать?
Как то всё цинично.
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Пусть с себя начнет и братьев своих
3 0