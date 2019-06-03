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Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров

Глава Чечни предложил заполнять желудок на треть едой, водой и пустотой: «И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!».

3.06.2019 9 коммент.
 
Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров

Думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, считает Кадыров

В России сегодня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Конечно, все говорят о вреде лишнего веса и пищи, напичканной химикатами. Но думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, а не только в первое воскресенье июня. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Посланник Аллаха в хадисе предписал быть умеренными в еде, на одну треть заполнять желудок пищей, одну треть жидкостью, а ещё одну треть оставлять незаполненной.

Что же чаще всего наблюдается в жизни? За столом пытаются попробовать всё, наполнить желудок доверху. Как следствие, неподвижный образ жизни, ожирение, лишний вес, букет болезней», — отмечает руководитель Чечни.

Р. Кадыров призвал следовать хадису Пророка Мухаммада, быть умеренными в еде и во всем, заниматься физической культурой.

«И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!», — заключил Глава ЧР.

Источник: grozny-inform.ru


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(9) Комментариев

  1. Местный

    Сам-то не пробовал травку пожевать ? Благодетель ты наш

    Thumb up 19 Thumb down 0

  2. Аноним

    Молодец!! Его тоже Москва пустотой заполняет?))

    Thumb up 14 Thumb down 0

  3. Наташа N.

    Что-то его много стало в СМИ, он кто есть такое, что каждую его глупость освещают во множественных изданиях?!..

    Thumb up 17 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну как кто — будущий Главный.
      Или его вице.
      Типа привыкайте к фотографии.
      И он тоже с акцентом говорит.
      Как сами знаете кто был. 8)

      Thumb up 4 Thumb down 4

  4. Аноним

    Прав Кадыров. Посмотрите вокруг. Животы на рахитных ножках волочатся почти к всех поголовно. В 30 лет животы висят до колен. Едят что попало как на откорме перед забоем. Противно смотреть.

    Thumb up 2 Thumb down 11

    • Аноним

      То что пьют и курят всякую наркодрянь(пиво, сиги, водяру и т д), вас вполне устраивает? То что в пиве полно женских гормонов, делающих из любого мужика, сами видите что, вас значит устраивает? Или тут вижу, а тут ничего личного просто бизнес?

      Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      Прав Кадыров.
      Горный воздух, чистая вода, свежая баранина, парное молоко, хорошее вино, вечное лето, федеральные дотации, личный мост.
      Да кто ж против.
      А вот если соевая колбаса с целлюлозой, известковое молоко, курица, помершая своей смертью, вода с хлоркой и мутью, дым со свалки, вонь с химзавода, вечная зима.
      Что он — захочет сюда переехать?
      Как то всё цинично. :(

      Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Новый мэр

    Пусть с себя начнет и братьев своих

    Thumb up 3 Thumb down 0

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