Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров

В России сегодня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Конечно, все говорят о вреде лишнего веса и пищи, напичканной химикатами. Но думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, а не только в первое воскресенье июня. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Посланник Аллаха в хадисе предписал быть умеренными в еде, на одну треть заполнять желудок пищей, одну треть жидкостью, а ещё одну треть оставлять незаполненной.

Что же чаще всего наблюдается в жизни? За столом пытаются попробовать всё, наполнить желудок доверху. Как следствие, неподвижный образ жизни, ожирение, лишний вес, букет болезней», — отмечает руководитель Чечни.

Р. Кадыров призвал следовать хадису Пророка Мухаммада, быть умеренными в еде и во всем, заниматься физической культурой.

«И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!», — заключил Глава ЧР.

Источник: grozny-inform.ru