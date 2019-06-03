Силовики задержали экс-главу клиники Мешалкина и его супругу в Новосибирске

Бывший директор национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр Караськов и его жена, Ирина Бойцова, стали фигурантами уголовного дела.

Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора клиники и его супруги, занимающей должность замдиректора клиники по организационно-клинической работе, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники. По словам информаторов, дело в отношении Караськова могут объединить с уголовным делом в отношении Евгения Покушалова, который до конца февраля занимал должность замдиректора клиники Мешалкина. Его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. при госзакупках.

Что известно о деле Покушалова

НГС со ссылкой на дочь Караськова пишет, что кардиохирурга и его жену задержали. Источники РБК Новосибирск эту информацию подтвердили, сообщив, Караськова задерживали сотрудники ФСБ и вскоре его могут арестовать. До пресс-секретаря УФСБ России по Новосибирской области на момент публикации дозвониться не удалось.

Александр Караськов был уволен приказом Минздрава с поста руководителя медицинского центра в середине мая. В конце мая он сдал мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

Александр Караськов окончил НГМУ, возглавил клинику Мешалкина в 1999 году. Караськов — доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки, практикующий сердечно-сосудистый хирург, депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России». Им проведено более семи тысяч операций, в том числе около тысячи (наибольшее в мире число) процедур Росса (операция аутотрансплантации клапана легочной артерии в позицию аортального клапана). Караськов — автор более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии, удостоен ряда государственных и правительственных наград.

Источник: РБК