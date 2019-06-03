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Силовики задержали экс-главу клиники Мешалкина и его супругу в Новосибирске

Дело в отношении Караськова могут объединить с уголовным делом Евгения Покушалова, который до конца февраля занимал должность замдиректора клиники Мешалкина. Его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. при госзакупках.

3.06.2019 Фото: meshalkin.ru 7 коммент.
 
Силовики задержали экс главу клиники Мешалкина и его супругу в Новосибирске

Александр Караськов

Бывший директор национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр Караськов и его жена, Ирина Бойцова, стали фигурантами уголовного дела.
Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора клиники и его супруги, занимающей должность замдиректора клиники по организационно-клинической работе, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники. По словам информаторов, дело в отношении Караськова могут объединить с уголовным делом в отношении Евгения Покушалова, который до конца февраля занимал должность замдиректора клиники Мешалкина. Его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. при госзакупках.

Что известно о деле Покушалова

НГС со ссылкой на дочь Караськова пишет, что кардиохирурга и его жену задержали. Источники РБК Новосибирск эту информацию подтвердили, сообщив, Караськова задерживали сотрудники ФСБ и вскоре его могут арестовать. До пресс-секретаря УФСБ России по Новосибирской области на момент публикации дозвониться не удалось.

Александр Караськов был уволен приказом Минздрава с поста руководителя медицинского центра в середине мая. В конце мая он сдал мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

Александр Караськов окончил НГМУ, возглавил клинику Мешалкина в 1999 году. Караськов — доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки, практикующий сердечно-сосудистый хирург, депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России». Им проведено более семи тысяч операций, в том числе около тысячи (наибольшее в мире число) процедур Росса (операция аутотрансплантации клапана легочной артерии в позицию аортального клапана). Караськов — автор более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии, удостоен ряда государственных и правительственных наград.

Источник: РБК


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    1,3 млрд ……живут же люди.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Поросёнок Пётр

    В какого жулика не ткни, обязательно попадёшь в члена «Единой России» *UNKNOWN* Совпадение? Не думаю *NO* Даже вроде как солидные и уважаемые люди, запятнавшие себя членством, превращаются в жуликов. *UNKNOWN*

    Thumb up 13 Thumb down 1

  3. аноним

    хорошо бы и к Краморову заехать…. :-D

    Thumb up 9 Thumb down 2

  4. Mr.Bond

    Вангую, отделается условным сроком

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Гость

    Деньги-то у Минздрава оказываецццо есть?! А на извёстку и вентиль не могут найти?! Может СК Минздраву как-то подскажет? =-O

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Оказывает глав врачи хорошо живут!!! И деньги выделяют, только где они оседают? СК пусть и бердскую медицину проверят. Глядишь и на ремонт корпусов найдётся и на ремонт оборудования. А то как лифт или флюрограф сломается по году ждём когда найдутся деньги.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Аноним

    Оказывает глав врачи хорошо живут!!! И деньги выделяют, только где они оседают? СК пусть и бердскую медицину проверят. Глядишь и на ремонт корпусов найдётся и на ремонт оборудования. А то как лифт или флюрограф сломается по году ждём когда найдутся деньги.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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