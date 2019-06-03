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Пожизненный срок дали маньяку за 20 лет насилия под мостами в Екатеринбурге

Дмитрий Баласов изнасиловал 12 женщин. Одну из них зверски убил. Свою вину насильник признал частично.

3.06.2019 Фото: Свердловский областной суд Нет комментариев
 
Пожизненный срок дали маньяку за 20 лет насилия под мостами в Екатеринбурге

Первое преступление Дмитрий Баласов совершил еще в 1992 году

Свердловский областной суд поставил точку в деле серийного маньяка Дмитрия Баласова. Сыщики не могли поймать убийцу 22 года, на его счету 12 нападений на женщин, одну из которых он убил.

— В декабре 2009 года подсудимый, вооруженный ножом, находясь на открытом участке местности, расположенном между проезжей частью дублера Сибирского тракта, встретил незнакомую ему 24-летнюю девушку, следовавшую из магазина «Монетка» в сторону станции «Путевка», — напомнили обстоятельства преступления в областной прокуратуре. — После чего пытался совершить изнасилование девушки, однако ввиду активного сопротивления потерпевшей не смог этого сделать. Из мести за сопротивление, нанёс лезвием находящегося в его правой руке ножа не менее 15 ударов в область туловища, верхних и нижних конечностей потерпевшей, после чего вынул из куртки пояс и накинул его на шею девушки, перекрывая дыхание. Смерть женщины наступила через короткий промежуток времени на месте происшествия.

Первое преступление он совершил еще в 1992 году: тогда он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Задержать Баласова удалось лишь в конце прошлого года. Последнее нападение маньяк пытался совершить 14 сентября 2014 года. Тогда в кустах у дома по улице Плавильщиков он попытался изнасиловать женщину, но ей удалось отбиться.

Как рассказывал «КП» главный криминалист свердловского СУ СКР Никита Савинцев, отличительной чертой преступника были нападения совершенные под мостами.

– Мы неожиданно узнали, что насиловать женщин он начал не в 2009 году, а еще в 1992-м! – рассказывал криминалист. — Никто и не думал, что вся эта история настолько долго тянется. Тогда в лесопарке недалеко от Лесотехнического института была изнасилована девушка. С ее одежды криминалисты срезали ткань с образцами ДНК насильника. Но в начале девяностых у нас не было технологий, чтобы по ДНК можно было вычислить человека, поэтому клочок ткани просто долгие годы лежал, как вещественное доказательство в архиве.
Сегодня суд назначил Дмитрию Баласову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

— Свою вину подсудимый признал частично. Тем не менее, совокупностью представленных суду доказательств, вина Баласова была доказана. Свердловский областной суд признал Дмитрия Баласова виновным в серии разбойных нападений, изнасиловании, покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера, разбойных нападениях, убийстве и покушении на убийство, — отметили в пресс-службе суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с убийцы гражданские иски потерпевших о компенсации им морального и материального ущерба.

Источник: kp.ru


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