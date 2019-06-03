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Дешевеет рубль по отношению к евро и доллару на фоне торговой войны между США и Китаем

Падение рубля происходит на фоне удешевления нефти. Курс Евро составляет 72.84 рублей за 1 Евро.

3.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Дешевеет рубль по отношению к евро и доллару на фоне торговой войны между США и Китаем

Неделю назад.

Курсы валют сегодня 3 июня 2019 Центробанк установлены на уровне: Европейская валюта курс доллара на сегодня, 03 июня 2019 по данным ЦБ РФ составляет 65.38 руб за 1 доллар. Вчера давали за доллар 65.06 рублей, что было больше на 0.31999999999999 руб. Неделю назад Курс Евро на сегодня, 3 июня 2019 установленный Центральным банком России составляет 72.84 рублей за 1 Евро. Вчера давали за евро 72.42 рублей, что было больше на 0.42 руб. Падение рубля происходит на фоне удешевления нефти и торговой войны между США и Китаем.

Источник: sarbc.ru


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(1) Комментарий

  1. Зазеркалье

    Рупь, на сегодня, на любой порыв ветра и штиль дешевеет! Так всегда бывает, если укреплять доллар, вместо своего родного рупия!

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