Дешевеет рубль по отношению к евро и доллару на фоне торговой войны между США и Китаем

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Рупь, на сегодня, на любой порыв ветра и штиль дешевеет! Так всегда бывает, если укреплять доллар, вместо своего родного рупия!
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