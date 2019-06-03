Дешевеет рубль по отношению к евро и доллару на фоне торговой войны между США и Китаем

Курсы валют сегодня 3 июня 2019 Центробанк установлены на уровне: Европейская валюта курс доллара на сегодня, 03 июня 2019 по данным ЦБ РФ составляет 65.38 руб за 1 доллар. Вчера давали за доллар 65.06 рублей, что было больше на 0.31999999999999 руб. Неделю назад Курс Евро на сегодня, 3 июня 2019 установленный Центральным банком России составляет 72.84 рублей за 1 Евро. Вчера давали за евро 72.42 рублей, что было больше на 0.42 руб. Падение рубля происходит на фоне удешевления нефти и торговой войны между США и Китаем.

Источник: sarbc.ru