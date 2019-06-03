Чуть не сорвал ЕГЭ сбой в электроснабжении школы Бердска

В школах Бердска продолжается итоговая аттестация. По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, на прошлой неделе 9-классники сдали иностранный язык и обществознание. С 3 июня им предстоит проверить знания по информатике, географии и математике.

Сегодня, 3 июня, бердские 11-классники пишут самый большой и массовый экзамен — по русскому языку. У выпускников школ уже позади ЕГЭ по географию, литературу, математику, историю и химию.

У Жанны Леонидовны работа городских служб вызывает больше тревоги, чем показатели учеников на экзаменах:

— Я прошу еще раз все службы, которые работают с нами, соблюдать режим тишины во время экзаменов.

Кроме того, на прошлой неделе во время ЕГЭ в одной из школ произошел сбой в электроснабжении. Из-за этого пришлось перезагружать станцию сканирования, которая выдает бланки с тестами для экзаменов.

— В целом на проведение экзамена это не повлияло. Но на специалистов легла дополнительная нагрузка. Я прошу обратить внимание, — обратилась Тузова к руководителям городских служб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на ЕГЭ в Бердске произошли и другие ЧП. В частности одну из выпускниц 11 класса с экзамена по математике увезли на «скорой». А 9-классник был отстранен от экзамена за то, что попытался пронести в аудиторию телефон.