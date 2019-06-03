Экологически чистые продукты по указу Путина появятся в России

Поручение о создании дорожной карты защищенных брендов экологически чистой продукции было дано президентом РФ.

Минсельхоз РФ до конца 2019 года планирует разработать документы, регламентирующие производство экопродуктов по национальному стандарту. Об этом официальный представитель министерства сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

«Минсельхоз уже подготовил план мероприятий по созданию такого бренда, в рамках которого к концу этого года планируется разработать не менее трех документов, регламентирующих производство экопродуктов по национальному стандарту», — сказал официальный представитель.

Поручение о создании дорожной карты защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции было дано президентом России Владимиром Путиным.

Пока участники рынка не совсем понимают, как будут пересекаться эта инициатива с реализацией закона об органике. «Исходя из представленного Минсельхозом плана, под экологически чистой продукцией не подразумевается органическая, и не совсем понятно, о каких продуктах идет речь», — говорит исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. Из-за таких противоречий сложно может быть не только производителю, но и потребителю, считает он, поскольку непонятно, на что именно стоит ориентироваться.

Источник: ТАСС