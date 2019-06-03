Исчез купальщик в красных трусах на Обском море в Бердске

1 июня в районе пляжа «Старый Бердск» вошел в воду и исчез мужчина. О происшествии в бердский ПСО МЧС России заявили две компании. Однако одни утверждали, что это был мужчина в красных трусах, вторым показалось, что купаться пошла женщина.

— 1 июня спасатели выехали на место, провели визуальный осмотр и проверили дно методом траления, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель бердского ПСО Наталья Дмитриева. – В первый день предположительно утонувшего человека найти не удалось, поэтому во второй день на место пропажи выехали водолазы.

На следующий день водолазы-спасатели работали до 22.00 вечера, но так и не смогли найти тело мужчины. Все же доказательством того, что мужчина не померещился бердчанам, стали вещи, обнаруженные на берегу.Возможно, они принадлежали мужчине.

— Заявления о пропаже человека в отдел полиции Бердска не поступало. Поиски прекращены. В случае поступления заявления они будут возобновлены, — отметила спасатель.