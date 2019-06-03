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На «цифру» перешла Новосибирская область

Аналоговое телевещание общероссийских общедоступных телеканалов отключено. Стали доступны 20 цифровых каналов – бесплатно и в отличном качестве.

3.06.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
На цифру перешла Новосибирская область

Для оперативного решения возникающих у новосибирцев проблем организована горячая линия

На всей территории Новосибирской области сегодня, 3 июня, отключено аналоговое телевещание общероссийских общедоступных телеканалов. Как отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов, в области стали доступны 20 цифровых каналов – бесплатно и в отличном качестве. А вот региональный телеканал ОТС-ТВ продолжит вещание в аналоговом формате до конца года.

— Переход на цифровое вещание покрывает почти всю территорию Новосибирской области, охват населения составляет 98,5 процентов. Для тех населённых пунктов, которые остались вне зоны уверенного покрытия «цифрой» – их 193 – предусмотрено подключение через спутниковое вещание. Для оперативного решения возникающих у новосибирцев проблем организована горячая линия, работают волонтёры, создан координационный штаб, проводится ежедневный мониторинг, – отметил Анатолий Дюбанов.

Он также отметил, что при переходе на цифровое телевещание в Новосибирской области особое внимание уделяется социальной поддержке населения. В регионе принят закон «О компенсации отдельным категориям граждан расходов, понесённых при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов». На такую компенсацию могут рассчитывать более 37 тысяч жителей области.

Кроме того, для оказания помощи пожилым и одиноким людям в подключении и настройке цифрового оборудования в каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской области работают волонтёры.

В Новосибирской области организована и региональная горячая линия: 8 (383) 296-98-11, которая интегрирована с федеральной линией РТРС 8-800-220-20-02.

А минпромторгом Новосибирской области совместно с муниципалитетами организовал еженедельный мониторинг наличия оборудования для приёма цифрового телевидения в торговых точках несетевой розницы, в том числе в доступном ценовом сегменте (до тысячи рублей). Цифровые приставки можно приобрести в 545 сельских отделениях «Почты России».

Источник: ведомостинсо.рф


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    всё классно работает,никакого ТВК и прочего iptv и не надо.

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    • a.danilov

      ну ТВК-то понятно… а IPTV чем не угодило?

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        В это IPTV, нужно хоть капельку вникать, прочитать хоть пару статей по настройкам и плей листам, а лень в перёд многих в этом вопросе родилась! Пенсионеры, в большинстве, разве что кроме молодых пенсионеров, вообще не знают об этом, из-за отсутствия у них ПК и интернета!

        Thumb up 0 Thumb down 0

        • a.danilov

          Что там читать, вбил в яндекс запрос- он тебе накидает ссылок с готовыми плейлистами. Быстро и бесплатно.
          Интернет только нужен))

          ps. я это к тому, что сравнивать эфирное вещание и «интернетное»(назовём его так, условно), по-моему не совсем корректно. Они разные и по принципу и по количеству каналов.
          Недавно обновлял у себя плейлисты- там около 300 каналов в совокупности.

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  2. Аноним

    Доплачивать скоро будут чтобы от зомбоящика не отходили))) Без пропаганды Кощею хана))

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  3. Аноним

    И до этого чёткая картинка была. Приставки нет. Сигнал от кабельной линии ТВК. Было две России 1, осталась дна, ну и ладно, остальные каналы все на месте.

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