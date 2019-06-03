На «цифру» перешла Новосибирская область

На всей территории Новосибирской области сегодня, 3 июня, отключено аналоговое телевещание общероссийских общедоступных телеканалов. Как отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов, в области стали доступны 20 цифровых каналов – бесплатно и в отличном качестве. А вот региональный телеканал ОТС-ТВ продолжит вещание в аналоговом формате до конца года.

— Переход на цифровое вещание покрывает почти всю территорию Новосибирской области, охват населения составляет 98,5 процентов. Для тех населённых пунктов, которые остались вне зоны уверенного покрытия «цифрой» – их 193 – предусмотрено подключение через спутниковое вещание. Для оперативного решения возникающих у новосибирцев проблем организована горячая линия, работают волонтёры, создан координационный штаб, проводится ежедневный мониторинг, – отметил Анатолий Дюбанов.

Он также отметил, что при переходе на цифровое телевещание в Новосибирской области особое внимание уделяется социальной поддержке населения. В регионе принят закон «О компенсации отдельным категориям граждан расходов, понесённых при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов». На такую компенсацию могут рассчитывать более 37 тысяч жителей области.

Кроме того, для оказания помощи пожилым и одиноким людям в подключении и настройке цифрового оборудования в каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской области работают волонтёры.

В Новосибирской области организована и региональная горячая линия: 8 (383) 296-98-11, которая интегрирована с федеральной линией РТРС 8-800-220-20-02.

А минпромторгом Новосибирской области совместно с муниципалитетами организовал еженедельный мониторинг наличия оборудования для приёма цифрового телевидения в торговых точках несетевой розницы, в том числе в доступном ценовом сегменте (до тысячи рублей). Цифровые приставки можно приобрести в 545 сельских отделениях «Почты России».

Источник: ведомостинсо.рф