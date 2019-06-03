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Общаться без мата предложили филологи россиянам

Эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам: в силу лексического многообразия русского языка при общении можно спокойно обойтись без нецензурной лексики.

3.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Общаться без мата предложили филологи россиянам

День русского языка отмечают в России и мире 6 июня

Русский язык настолько богат, что позволяет выразить достаточно ярко любую мысль без ненормативной лексики, при этом надо помнить, что мат абсолютно недопустим в публичном общении; чтобы быстрее избавиться от него, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам.

День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился великий поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.


Великий и могучий

По мнению педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой, в силу лексического многообразия русского языка при общении можно спокойно обойтись без нецензурной лексики.

«Чтобы это получалось, нужно тренироваться, но многие поступают проще и поэтому переходят на мат. < …> Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно ее, когда очень хочется сказать нецензурно», — рассказала она РИА Новости.
Николаева подчеркнула, что этикет не допускает использования мата.

«Вы понимаете, этикет и мат, может быть, вещи несовместимые, но жизнь есть жизнь. На все есть спрос, тут вопрос уместности, прежде всего, чтобы не оскорбить чувства окружающих при этом. < …> Все мы живые люди, никто из нас не может сказать, что мы таких слов не слышали. Но этикет все-таки требует их не употреблять, чтобы не оскорбить окружающих и их чувства. У всех разный духовный мир, у кого-то он очень ранимый, поэтому употреблять это все-таки не надо», — добавила она.
С мнением Николаевой согласился и профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик. Со своей стороны он также отметил, что в публичном общении мат абсолютно недопустим, это агрессивная демонстрация неуважения к окружающим.

«Что же касается приватного общения, то есть общения с теми людьми, которые являются близкими, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего. Лучше, конечно, этого не делать, но в приватное общение мы не имеем права входить. Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, который говорил, что самое главное в любом общении — это уместность, это та же самая идея, о которой я говорил. Это главная характеристика речи», — сказал филолог.

Культурный мат

Говоря о нецензурной лексике в произведениях культуры, Карасик подчеркнул, что творческие люди, используя мат, создают себе имидж.
«Что тут можно сказать? Это расширение своего приватного общения на определенную группу людей. Не только Пушкин, в современной поэзии это часто бывает. Точно так же мы в современной культуре можем столкнуться с очень неприятными видами перформанса самого разного. Тут нужно понимать, что это сразу может многим не понравиться», — отметил филолог.
Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат. Эксперт отметила, что, когда им на ум пришли строчки стихов, они предпочли выразить мысль таким образом, «это их право, это не отменяет ценности их личности и ценности их творчества».

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам: в силу лексического многообразия русского языка при общении можно спокойно обойтись без нецензурной лексики.»

    Что есть цензурная лексика? Лексика которую пропустила цензура! Что вы закричите когда увидите пожар? Правильно — ПОЖАР! Какие синонимы вы будете подбирать, чтобы ко всем быть толерантным? Когда на ногу падает кирпич, который какой нерадивый человек бросил на крыше? Вы его характеризуете, как человека нерадивого и плохого, но своими словами!

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