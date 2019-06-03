Снос бюста Жукова вандалами в Харькове сняли на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.

Инцидент произошел возле городского Дворца спорта. На записи видно, как радикалы повалили монумент с помощью троса. В акции участвовали представители группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор»*.

Харьковские власти пообещали восстановить бюст.

На Украине не в первый раз сносят памятники из-за «советского наследия». Так, весной во Львове подрядчики разрушили стелу Монумента славы. В стране постоянно происходит осквернение могил советских воинов, участились случаи вандализма.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц. Кроме того, украинский Институт национальной памяти опубликовал список из 520 исторических личностей, попадающих под действие закона о декоммунизации. Их имена должны исчезнуть из географических названий.

* Экстремистская организация, запрещена в России.



Источник: РИА Новости