Снос бюста Жукова вандалами в Харькове сняли на видео

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Курьер, ну что вы лезе те на поляну соловьиного помёта??? Или решили словить хайпа? Да только нк тут то было, нам все равно!!!!
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Ну свалили и свалили, что за мода лезть в дела другого государства. Своих проблем выше крыши, но россиянам конечно же важнее что там у хохлов и какой госдолг США.
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Неблагодарные
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