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Снос бюста Жукова вандалами в Харькове сняли на видео

Радикалы повалили монумент с помощью троса. В акции участвовали представители группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор». Власти пообещали восстановить бюст.

3.06.2019 Фото: скриншот видео 3 коммент.
 
Снос бюста Жукова вандалами в Харькове сняли на видео

На Украине не в первый раз сносят памятники из-за «советского наследия»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Инцидент произошел возле городского Дворца спорта. На записи видно, как радикалы повалили монумент с помощью троса. В акции участвовали представители группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор»*.
Харьковские власти пообещали восстановить бюст.
На Украине не в первый раз сносят памятники из-за «советского наследия». Так, весной во Львове подрядчики разрушили стелу Монумента славы. В стране постоянно происходит осквернение могил советских воинов, участились случаи вандализма.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц. Кроме того, украинский Институт национальной памяти опубликовал список из 520 исторических личностей, попадающих под действие закона о декоммунизации. Их имена должны исчезнуть из географических названий.
* Экстремистская организация, запрещена в России.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Курьер, ну что вы лезе те на поляну соловьиного помёта??? Или решили словить хайпа? Да только нк тут то было, нам все равно!!!!

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  2. гость

    Ну свалили и свалили, что за мода лезть в дела другого государства. Своих проблем выше крыши, но россиянам конечно же важнее что там у хохлов и какой госдолг США.

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  3. Аноним

    Неблагодарные

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