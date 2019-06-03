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2,3 млрд долга по налогам накопили жители Новосибирской области

При этом самая большая сумма задолженности – по транспортному налогу, она составляет 1,8 млрд руб. Должникам ограничили выезд за рубеж и арестовали банковские карты.

3.06.2019 Фото: Pixabay 3 коммент.
 
2,3 млрд долга по налогам накопили жители Новосибирской области

425 тыс. человек имеют задолженность по транспортному налогу

Долг по налогу на имущество физических лиц накопили 587 тысяч жителей Новосибирской области. 425 тыс. человек имеют задолженность по транспортному налогу, 360 тыс. – по земельному налогу.

Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц с начала 2019 года в регионе уменьшился на 18%. По состоянию на 1 мая он составил 2,3 млрд руб., с учетом пени. При этом самая большая сумма задолженности – по транспортному налогу, она составляет 1,8 млрд руб.

Налоговые органы активно используют меры принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам: направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, обращаются за взысканием задолженности в суд. В свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество должников, о приостановлении операций по их банковским счетам, об ограничении на выезд за рубеж.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова напоминает жителям региона о необходимости проверить наличие задолженности накануне сезона отпусков. Налогоплательщики могут узнать о своих долгах в налоговой инспекции по месту учета, а также в офисах МФЦ. Кроме того, получить информацию о задолженности и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или через сайт госуслуг.

Оплатить задолженность можно также на сайте ФНС с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Причем налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других людей, например, за родственников, через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».


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(3) Комментариев

  1. Сторонник

    Какой сезон отпусков? Максимум что может позволить в отпуск честный человек, это на даче отдохнуть за прополкой овощей. А ездят за бугор всякие чиновники в основном и коммерсанты. Налоги с чего платить? Работы нет, заводы разрушены, дороги разрушены, институты умерщвлены. Так что, пусть та сотня мажоров из форбс за нас платит налоги.

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  2. Аноним

    Потому и не платят что налоги конские и неподьемные. Дерут с народа в три шкуры чтобы содержать воров. Теперь наверно так нельзя писать по новому закону?))) Только уже все равно.

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  3. Аноним

    Путинская эпоха по-тихоньку подходит к концу. Годы берут своё. В сухом остатке после правления- колониально-сырьевая экономика, доживающая последние годы, проигранная, а точнее обошедшая нас стороной, информационная революция, разваленное образование, и как следствие религиозное мракобесие, уничтоженная социальная политика. Перспективы а будущее-продажа территорий(если уже не продали).

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