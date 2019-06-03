2,3 млрд долга по налогам накопили жители Новосибирской области

Долг по налогу на имущество физических лиц накопили 587 тысяч жителей Новосибирской области. 425 тыс. человек имеют задолженность по транспортному налогу, 360 тыс. – по земельному налогу.

Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц с начала 2019 года в регионе уменьшился на 18%. По состоянию на 1 мая он составил 2,3 млрд руб., с учетом пени. При этом самая большая сумма задолженности – по транспортному налогу, она составляет 1,8 млрд руб.

Налоговые органы активно используют меры принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам: направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, обращаются за взысканием задолженности в суд. В свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество должников, о приостановлении операций по их банковским счетам, об ограничении на выезд за рубеж.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова напоминает жителям региона о необходимости проверить наличие задолженности накануне сезона отпусков. Налогоплательщики могут узнать о своих долгах в налоговой инспекции по месту учета, а также в офисах МФЦ. Кроме того, получить информацию о задолженности и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или через сайт госуслуг.

Оплатить задолженность можно также на сайте ФНС с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Причем налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других людей, например, за родственников, через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».