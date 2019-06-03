Хотелки не хватит задерживать: Обматерил депутат Заксобрания Новосибирской области инспектора ГИБДД

В сети появилось видео с некорректным поведением депутата Законодательного собрания Новосибирской области: после словесной перепалки с дорожным инспектором народный избранник нецензурно выразился в сторону правоохранителя.

Некорректное поведение депутата Законодательного собрания Новосибирской области стало предметом обсуждения в сети. Видео на своей странице разместил новосибирский общественник Евгений Митрофанов, на кадрах запечатлён момент конфликта, возникшего между инспектором ДПС и депутатом Законодательного собрания.

На видео депутат Заксобрания, который представляется Юрием Николаевичем Шпаковым, убеждает инспектора, составляющего протокол по статье 12.16 часть 3 КоАП РФ (езда по встречной полосе), не мешать проезду других автомобилей. После возражений инспектора депутат Шпаков переходит к запугиванию сотрудника ДПС.

«Сейчас я тебя на видео сниму, ты у меня перед новым начальником извиняться будешь», – заявляет Юрий Шпаков.

Депутат уверяет, что сотрудник ГИБДД мешает движению и, повысив тон, заверяет, что «посмотрит, как запляшет дорогой инспектор».

После слов инспектора «вы свободны» депутат опускается до нецензурной лексики. Он посылает сотрудника ДПС, в прямом смысле, на три буквы. А на слова полицейского, что он больше не задерживает депутата, Шпаков отвечает, что у того «хотелки не хватит задерживать». Уезжая с места конфликта, Юрий Шпаков снова заявляет, что инспектору придётся просить прощения.

Евгений Митрофанов, выложивший видео в сеть, пообещал обратиться в комиссию по депутатской этике Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой дать оценку поведения народного избранника и принять меры реагирования.

Сиб.фм направил в Заксобрание официальный запрос. Ответ пока не поступил.

В ГУ МВД России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что по факту конфликта инспектора Гаврилова и депутата Шпакова проводится проверка.

Напомним, это не первый случай в Новосибирске, когда депутаты Заксобрания становятся героями скандальных роликов. В августе 2017 года тот же Евгений Митрофанов попросил членов комиссии по этике дать оценку действиям и поведению депутата Сергея Титкова. Он вступил в конфликт с сотрудниками штрафстоянки, которые эвакуировали его Toyota Land Cruiser. Тогда Сергея Титкова заставили публично извиниться на очередной сессии.

Источник: Сиб ФМ





