Хотелки не хватит задерживать: Обматерил депутат Заксобрания Новосибирской области инспектора ГИБДД
После слов инспектора «вы свободны» депутат опускается до нецензурной лексики. Он посылает сотрудника ДПС, в прямом смысле, на три буквы. А на слова полицейского, что он больше не задерживает депутата, Шпаков отвечает, что у того «хотелки не хватит задерживать».
Это не первый случай в Новосибирске, когда депутаты Заксобрания становятся героями скандальных роликов
В сети появилось видео с некорректным поведением депутата Законодательного собрания Новосибирской области: после словесной перепалки с дорожным инспектором народный избранник нецензурно выразился в сторону правоохранителя.
Некорректное поведение депутата Законодательного собрания Новосибирской области стало предметом обсуждения в сети. Видео на своей странице разместил новосибирский общественник Евгений Митрофанов, на кадрах запечатлён момент конфликта, возникшего между инспектором ДПС и депутатом Законодательного собрания.
На видео депутат Заксобрания, который представляется Юрием Николаевичем Шпаковым, убеждает инспектора, составляющего протокол по статье 12.16 часть 3 КоАП РФ (езда по встречной полосе), не мешать проезду других автомобилей. После возражений инспектора депутат Шпаков переходит к запугиванию сотрудника ДПС.
«Сейчас я тебя на видео сниму, ты у меня перед новым начальником извиняться будешь», – заявляет Юрий Шпаков.
Депутат уверяет, что сотрудник ГИБДД мешает движению и, повысив тон, заверяет, что «посмотрит, как запляшет дорогой инспектор».
После слов инспектора «вы свободны» депутат опускается до нецензурной лексики. Он посылает сотрудника ДПС, в прямом смысле, на три буквы. А на слова полицейского, что он больше не задерживает депутата, Шпаков отвечает, что у того «хотелки не хватит задерживать». Уезжая с места конфликта, Юрий Шпаков снова заявляет, что инспектору придётся просить прощения.
Евгений Митрофанов, выложивший видео в сеть, пообещал обратиться в комиссию по депутатской этике Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой дать оценку поведения народного избранника и принять меры реагирования.
Сиб.фм направил в Заксобрание официальный запрос. Ответ пока не поступил.
В ГУ МВД России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что по факту конфликта инспектора Гаврилова и депутата Шпакова проводится проверка.
Напомним, это не первый случай в Новосибирске, когда депутаты Заксобрания становятся героями скандальных роликов. В августе 2017 года тот же Евгений Митрофанов попросил членов комиссии по этике дать оценку действиям и поведению депутата Сергея Титкова. Он вступил в конфликт с сотрудниками штрафстоянки, которые эвакуировали его Toyota Land Cruiser. Тогда Сергея Титкова заставили публично извиниться на очередной сессии.
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Вот они, «слуги народа» во всей красе! Повезло, что это еще инспектор ДПС был при исполнении, да с табельным оружием! А если бы народный избранник простого мужика на дороге встретил, даже боюсь предположить чтобы было!!!
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рвутся в депутаты все кому не лень. Пора прикрывать эти «хлебные» места.
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пока будет возможность проходить «по партийным спискам», никто ничего не прикроет.
Допустим, партия «Свбодная кукуруза» имеет два места по партийным спискам. Объявляют конкурс на эти места, и отдают их тем кто щедрее «отблагодарит».
Там единственное НО — «кандидатам» придётся в ступить в эту партию и, надо будет провести на своём округе избирательную кампанию. Можно даже чисто номинально. Главное собрать хоть немного голосов, чтобы соблюсти формальности.
Ну а, потом, рулевые от кукурузников примут решение в пользу такого кандидата. Ему условие- впоследствии надо будет голосовать так как скажут. И всё- ты в обойме.
Кто ж откажется от такой возможности. Благодарный кандидат? Партийцы, которых он благодарит?
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Да вы правы, пока депутаты избираются по партийным спискам, они своей должностью обязаны конкретной партии, а не каким-то там абстрактным, надоедливым, вечно просящим жителям. К тому же, исключение «такого депутата» из партийных списков, автоматически выкинет такого человека из депутатов, а избиратели что ему сделают?
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Почему власти выгодны «партийные списки»? Ну-ка, ну-ка? Думается, что реальный (сильный) избранный народом парламент, власти не выгоден! Придётся краснеть и изворачиваться. То ли дело карманный — что ни скажешь, сплошной одобрямс!
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Почему депутат на дорогой машине и с дорогим телефоном? Только за это его уже можно закрыть! Не могут слуги(чиновники) жить лучше своих хозяев(народа)
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откуда это пошло на Руси, что чиновник — слуга, а народ — хозяин? На Руси всегда (!) слугой был народ, а чиновник, господином. Выбросьте уже эти глупости из головы.
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Это в Конституции прописано Мы, народ, нанимаем на работу через выборы, менеджеров, что бы управлять своей страной
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Но, бумага всё стерпит, мало ли что там написано
Де-факто, мы имеем феодальную систему с так называемой элитой, чиновниками и аффилированными с ними бизнесменами (которые узурпировали власть, при помощи выборных манипуляций и административного ресурса) и остальной массой населения, совершенно бесправными холопами, так и живём
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Давайте помашем ручкой бывшему депутату зак собрания.
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Вот она реальная жизнь в россии По понятиям
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Получаешь гравицапу,ткбк дают малиновые штаны,и ты можешь сверху плевать и на пацака, и на тщетланина
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«Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! »
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Депутат, с раздутым самомнением, решил учить работать сотрудников ДПС. Хоть и хамоватых, но при исполнении. Гаец — молодец, не лебезит перед зарвавшимся чинушей.
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Совсем обнаглели, перегородили проезд и разговаривают по хамски с человеков в два раза старше. Это что полицейский?
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С известностью приходит и уязвимость
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Ещё и телефон в руках из страны потенциального противника. Не патриотично. Где сколковские разработки, йотафоны всякие, или там китайцев-братушек, хуивэи, сяоми всякие.
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Фу! Какой вы не толерантный!
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