Фекальная авария: Перекачивает МЧС стоки микрорайона Космического в Бердске

В пятницу, 31 мая в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители ул. Заездной. Они рассказали о том, что канализационно-насосная станция в районе микрорайона Космического перестала перекачивать стоки и они пошли в частные и многоквартирные дома через унитазы и ванны. На КНС сидят порядка 30 высотных домов и несколько частных, присоединенных к канализации.

По словам терпящих бедствие, с 2015 года они регулярно сообщают об аварийном состоянии КНС в бердскую мэрию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Писали даже в приемную президента

— С декабря 2017 года ситуация с водоотведением стала просто катастрофической. КНС постоянно останавливается, колодцы переполняются и сточные воды всего микрорайона поступают в наши дома. По ночам мы вынуждены звонить в диспетчерскую Комбината бытовых услуг, дежурить часами возле КНС в ожидании аварийной бригады. Вопросы по оценке технического состояния и эксплуатации указанной КНС, ее возможности по водоотведению с учетом перспективы ввода жилья в микрорайоне Космическом остаются без ответа. КНС не имеет фундамента (металлическая коробка контейнерного типа стоит на земле, пол внутри в виде плиты вздуло и грозит обрушением в накопительную емкость более 100 кубометров), — обрисовали ситуацию бердчане. — Нас снова топит стоками. Мы уже более недели не имеем возможности пользоваться водоотведением.

Как сообщил сегодня, 3 июня, директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук, сегодня, меняют резервный насос. В КНС. А пока стоки перекачивают «силами МЧС».

Автор видео Анастасия Солодкова

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что КНС находится в ведении города — КБУ:

— Там получились проблемы с насосами. Работал резервный насос. Основной был планово на ремонте. И он сломался, хотя был на гарантии. Сейчас два насоса находятся на ремонте. Поэтому организовали перекачку — привлекли Центр МЧС Новосибирской области. Он нам дал станцию перекачки. Сейчас перекачиваем стоки микрорайона космического в центральную канализацию без КНС.

По словам Захарова, 3 июня привезут насос и к вечеру его попытаются поставить. По прогнозам вице-мэра уже во вторник, 4 июня канализационно-насосная станция начнет работать в плановом режиме. Как утверждает Захаров, с 31 мая работает станция перекачки. И с того времени, фекальные воды уже не мешают местным жителям.