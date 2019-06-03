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Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

Главврач бердской горбольницы Юрий Краморов заявил, что ремонт хирургического корпуса запланирован на 2019 года. Лечебное питание не всем приходится по вкусу, а вода появится, когда запустят котельную в Микрорайоне.(ФОТО)

3.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Валерия 4 коммент.
 
Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

Внешний облик палаты не способствует скорейшему выздоровлению

Попавший впервые в хирургическое отделение горбольницы Бердска пациент был шокирован состоянием стационара. Молодой человек рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он восхищен профессиональной работой медсестер и врачей. Но в остальном пребывание в ЦГБ он сравнивает с пытками.

— На обед в воскресенье дали сырые котлеты — розовые внутри, не пропаренные. Еда вообще отвратительная. Ладно, один раз. Но когда лежишь несколько дней, это не выносимо, — поделился Виталий.

Сырые котлеты, говорит он, это полбеды. Пациент возмущен отсутствием горячей воды в хирургическом корпусе. Пациент знает, что горячее водоснабжение отключили в связи с остановкой котельной в Микрорайоне ради гидравлических испытаний. Но больница, считает он, должна иметь на такой случай бойлеры.

— Это ни в какие ворота не лезет. Почему нельзя организовать нагрев воды? На всю больницу нужно 8 бойлеров. Их средняя цена 6,5 тыс. рублей. Ведь есть же в отделениях Микрорайона своя электроподстанция. И они не остаются без света. Неужели министерство не даст бердской ЦГБ 50 тыс. рублей на подогрев воды. Это невыносимо. Как можно не мыться в больнице? Не все готовы принимать ледяной душ. Ведь есть лежачие больные, операции делают, — высказался Виталий.

Кроме того, его поражает разруха в хирургическом корпусе — со стен обвалилась штукатурка, ржавые разводы на потолках, плесень кругом. Все это свидетельствует о плохой организации медицинской помощи, считает пациент. Он уверен, что больные не заслуживают такого. Тем более, что подавляющее большинство из них отчисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования. И поэтому вправе рассчитывать на достойное «бесплатное» лечение.

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов ответил «Курьер. Среда. Бердск» на все претензии пациента по порядку.

По словам Юрия Николаевича, сырых котлет в стационаре быть не может априори. Может быть, человек привык к другой, небольничной пище.
— Об этом даже разговора быть не может. У нас лечебное питание. Может быть, паровые котлеты были, которые он не ест. Это все индивидуально. Я не знаю, какой у него стол был (по решению лечащего врача — прим. ред.). Если прописана диета, то будет совершенно другое питание, — рассуждает Краморов.

Корпуса в больничном городе Микрорайона действительно получают воду по внешним сетям и зависят от работы котельной «Новой».
— Дадут воду и все будет нормально. Во всем Микрорайоне нет воды. Не будет этого (бойлеров — прим. ред.) — был лаконичен главврач ЦГБ.

О том, что хирургическому корпусу нужен ремонт, Краморов, безусловно, знает.
— Косметический ремонт будет, как только деньги появятся. В этом году, — заверил Юрий Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», областной минздрав обещал дать деньги на ремонт бердских больниц еще в 2016 году. С тех пор отремонтировали крыши поликлиник и детской больницы. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже тогда не раз жаловались на то, что в хирургическом корпусе после дождя медики ликвидировали потоп с помощью тряпок и ведер.

В сентябре 2016-го губернатор Владимир Городецкий ужаснулся состоянием хирургического корпуса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я думаю, упущено было что-то предыдущими годами. Недостаточность лимита по текущему, поддерживающему ремонту. Здесь вот (в хирургическом корпусе — прим. ред.) понятно, протекала крыша, поэтому такие недопустимые для здравоохранения моменты. Но они будут быстро приведены в состояние нормальное, — пообещал тогдашний глава региона.

— Есть план развития бердской ЦГБ. Понятно, что нужно сразу и все, но нужно соблюдать этапность. Не сделав крышу, нет смысла ремонтировать помещение, мы это прекрасно понимаем. Поэтому обязательно надо делать и стояки, и ливневку новую. Программа такая сформирована, вопрос с бюджетными ограничениями существует, — добавил тогдашний министр здравоохранения области Олег Иванинский.

С тех пор сменились и губернатор, и глава регионального минздрава, а в бердском здравоохранении крыша все протекает.

Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

«Сомнительные» котлеты на обед

Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

На потолке ржавые потеки и плесень

Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    ну так…три церкви в день = минус одна больница ..
    сказали же в рай , значит, в рай ..)

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  2. Аноним

    Ну про котлеты точно зря — там контроль и все дела.
    Тем более, что некоторые вообще мясо с кровью едят и никаких проблем.

    Ну а состояние «бесплатной» медицины вполне соответствует «бесплатности». Хочешь большего комфорта — плати.
    А тут забесплатно и койка и хороший персонал (как сам автор признает) да еще и кормят.
    Не курорт знаете ли…

    Thumb up 0 Thumb down 3

  3. гость

    Вопросов к глав. врачу города все больше и больше.
    То персоналу травмы наносят, то не правильно в приемном покое диагнозы ставят. Состояние зданий вызывает тоже много вопросов.

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  4. ДимаИзЦентра

    Просто надо отбирать смартфоны у пациентов, и все проблемы решатся :)

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