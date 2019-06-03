Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска

Попавший впервые в хирургическое отделение горбольницы Бердска пациент был шокирован состоянием стационара. Молодой человек рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он восхищен профессиональной работой медсестер и врачей. Но в остальном пребывание в ЦГБ он сравнивает с пытками.

— На обед в воскресенье дали сырые котлеты — розовые внутри, не пропаренные. Еда вообще отвратительная. Ладно, один раз. Но когда лежишь несколько дней, это не выносимо, — поделился Виталий.

Сырые котлеты, говорит он, это полбеды. Пациент возмущен отсутствием горячей воды в хирургическом корпусе. Пациент знает, что горячее водоснабжение отключили в связи с остановкой котельной в Микрорайоне ради гидравлических испытаний. Но больница, считает он, должна иметь на такой случай бойлеры.

— Это ни в какие ворота не лезет. Почему нельзя организовать нагрев воды? На всю больницу нужно 8 бойлеров. Их средняя цена 6,5 тыс. рублей. Ведь есть же в отделениях Микрорайона своя электроподстанция. И они не остаются без света. Неужели министерство не даст бердской ЦГБ 50 тыс. рублей на подогрев воды. Это невыносимо. Как можно не мыться в больнице? Не все готовы принимать ледяной душ. Ведь есть лежачие больные, операции делают, — высказался Виталий.

Кроме того, его поражает разруха в хирургическом корпусе — со стен обвалилась штукатурка, ржавые разводы на потолках, плесень кругом. Все это свидетельствует о плохой организации медицинской помощи, считает пациент. Он уверен, что больные не заслуживают такого. Тем более, что подавляющее большинство из них отчисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования. И поэтому вправе рассчитывать на достойное «бесплатное» лечение.

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов ответил «Курьер. Среда. Бердск» на все претензии пациента по порядку.

По словам Юрия Николаевича, сырых котлет в стационаре быть не может априори. Может быть, человек привык к другой, небольничной пище.

— Об этом даже разговора быть не может. У нас лечебное питание. Может быть, паровые котлеты были, которые он не ест. Это все индивидуально. Я не знаю, какой у него стол был (по решению лечащего врача — прим. ред.). Если прописана диета, то будет совершенно другое питание, — рассуждает Краморов.

Корпуса в больничном городе Микрорайона действительно получают воду по внешним сетям и зависят от работы котельной «Новой».

— Дадут воду и все будет нормально. Во всем Микрорайоне нет воды. Не будет этого (бойлеров — прим. ред.) — был лаконичен главврач ЦГБ.

О том, что хирургическому корпусу нужен ремонт, Краморов, безусловно, знает.

— Косметический ремонт будет, как только деньги появятся. В этом году, — заверил Юрий Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», областной минздрав обещал дать деньги на ремонт бердских больниц еще в 2016 году. С тех пор отремонтировали крыши поликлиник и детской больницы. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже тогда не раз жаловались на то, что в хирургическом корпусе после дождя медики ликвидировали потоп с помощью тряпок и ведер.

В сентябре 2016-го губернатор Владимир Городецкий ужаснулся состоянием хирургического корпуса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я думаю, упущено было что-то предыдущими годами. Недостаточность лимита по текущему, поддерживающему ремонту. Здесь вот (в хирургическом корпусе — прим. ред.) понятно, протекала крыша, поэтому такие недопустимые для здравоохранения моменты. Но они будут быстро приведены в состояние нормальное, — пообещал тогдашний глава региона.

— Есть план развития бердской ЦГБ. Понятно, что нужно сразу и все, но нужно соблюдать этапность. Не сделав крышу, нет смысла ремонтировать помещение, мы это прекрасно понимаем. Поэтому обязательно надо делать и стояки, и ливневку новую. Программа такая сформирована, вопрос с бюджетными ограничениями существует, — добавил тогдашний министр здравоохранения области Олег Иванинский.

С тех пор сменились и губернатор, и глава регионального минздрава, а в бердском здравоохранении крыша все протекает.