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Ссылки на соцсети придется указывать для визы туристам в Америку

Сбор этой дополнительной информации усовершенствует процесс проверки заявителей и подтверждения их личности, считает в Госдепартаменте.

3.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ссылки на соцсети придется указывать для визы туристам в Америку

Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы

Подающие заявления на визу США теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил в субботу РИА Новости представитель Госдепартамента.

«Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу», — сказал собеседник агентства.

Он не стал называть конкретную дату, но, по информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая.
«Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности», — добавил сотрудник Госдепартамента.

Он напомнил, что эта инициатива была озвучена еще в марте 2017 года в указе президента США Дональда Трампа об ужесточении проверок желающих въехать в США.
Hill со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что в заявлении есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями, но если это окажется неправдой, могут быть «серьезные иммиграционные последствия».
По словам чиновника, эти меры направлены на «выявление террористов, угроз общественной безопасности и других опасных лиц», чтобы не допустить их в страну.

Источник: РИА Новости


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