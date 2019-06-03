Ссылки на соцсети придется указывать для визы туристам в Америку
Ужасы больницы: На сырые котлеты, отсутствие горячей воды и плесень жалуются пациенты ЦГБ Бердска
Газировка и булочки убивают россиян
Отключат холодную и горячую воду в районе Красного Сокола в Бердске
Чемпионом по ММА стал боец из Бердска
Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Люфицером и Даздрапермой называют детей в России
Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске