Чемпионом по ММА стал боец из Бердска

2 июня 2019 года Завершился 4-й Открытый областной турнир по смешанному боевому единоборству ММА, на призы А.Шлеменко. Турнир собрал более 400 спортсменов со всей России. Бердск представляли бойцы СК «Бердск» Кирилл Нагорный, Савелий Потапов и Дмитрий Кутьков. По итогу соревнований чемпионом турнира стал Дмитрий Кутьков. Спортсмены тренируются на базе 10 школы «Пересвет».