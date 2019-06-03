Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего.
Трагедия произошла в поселке Путилково. Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего. Боец спецподразделения ГРУ решил вмешаться в конфликт, тогда злоумышленники набросились на него.
По словам друга Белянкина, тот достал находившийся при нем травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.
«Они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут, истекая кровью, Никита ушел из жизни», — цитирует рассказ товарища РЕН ТВ.
На кадрах происшествия, опубликованных телеканалом, видно, как лежащего молодого человека добивают несколько мужчин.
В настоящее время полиция разыскивает нападавших.
Никита Белянкин, по словам его друзей, прожил жизнь как герой. Он принимал участие в спецоперации против террористических группировок в Сирии, имел награды и всегда заступался за слабых.
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Жаль парня, не в воздух надо было стрелять, а в головы уродам. На войне жив остался, а в мирной жизни погиб. Надеюсь этих найдут и при задержании застрелят… при оказании сопротивления.
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