Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего.

Трагедия произошла в поселке Путилково. Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего. Боец спецподразделения ГРУ решил вмешаться в конфликт, тогда злоумышленники набросились на него.

По словам друга Белянкина, тот достал находившийся при нем травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.

«Они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут, истекая кровью, Никита ушел из жизни», — цитирует рассказ товарища РЕН ТВ.

На кадрах происшествия, опубликованных телеканалом, видно, как лежащего молодого человека добивают несколько мужчин.

В настоящее время полиция разыскивает нападавших.

Никита Белянкин, по словам его друзей, прожил жизнь как герой. Он принимал участие в спецоперации против террористических группировок в Сирии, имел награды и всегда заступался за слабых.

Источник: Известия