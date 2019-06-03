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Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье

Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой перед смертью. Толпа повалила его и нанесла колотые раны в область сердца. Через несколько минут, истекая кровью, боец ушел из жизни.

3.06.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
Заступившегося за прохожего бойца cпецназа зарезали в Подмосковье

Боец умер мгновенно

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего.

Трагедия произошла в поселке Путилково. Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего. Боец спецподразделения ГРУ решил вмешаться в конфликт, тогда злоумышленники набросились на него.

По словам друга Белянкина, тот достал находившийся при нем травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.

«Они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут, истекая кровью, Никита ушел из жизни», — цитирует рассказ товарища РЕН ТВ.

На кадрах происшествия, опубликованных телеканалом, видно, как лежащего молодого человека добивают несколько мужчин.
В настоящее время полиция разыскивает нападавших.

Никита Белянкин, по словам его друзей, прожил жизнь как герой. Он принимал участие в спецоперации против террористических группировок в Сирии, имел награды и всегда заступался за слабых.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Жаль парня, не в воздух надо было стрелять, а в головы уродам. На войне жив остался, а в мирной жизни погиб. Надеюсь этих найдут и при задержании застрелят… при оказании сопротивления.

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