Погибли от лихорадки 90 человек в Тайланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели — 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Власти страны принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.

Роспотребнадзор рекомендует в целях защиты от укусов насекомых носить одежду, максимально закрывающую тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.

Лихорадка денге — опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.