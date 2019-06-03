Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске

Следственный комитет опубликовал график выездных приемов в июне руководством управления СКР по Новосибирской области. В Бердске он состоится 18 июня.

Жалобы бердчан выслушает заместитель руководителя регионального следственного управления Виталий Зарипов.

Виталий Борисович проведет прием в здании следственного отдела СКР по Бердску по адресу: ул. К. Маркса, 52 с 15.00 до 17.30.

Для встречи с полковником юстиции Зариповым необходимо предварительно записаться по телефону 2-21-41.