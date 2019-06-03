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Люфицером и Даздрапермой называют детей в России

Опрос ВЦИОМ показал, что 47% россиян отрицательно относятся к необычным именам детей.

3.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Люфицером и Даздрапермой называют детей в России

Дети носят имена Аврора, Гермиона, Елисей, Злата, Мирослава, Платон, Россия и Октябрина

По данным исследования, 47% отрицательно относятся к тому, когда родители дают необычные имена своим детям. При этом 41% россиян нейтрально относится к таким необычным именам, как, например, Добрыня, Гермиона, Весна или Элвис. Еще 11% положительно оценивают такой выбор родителей, а 1% затруднился ответить.
Среди самых необычных имен жителей России, которые респонденты слышали за последние три-пять лет, 2% назвали Добрыню. По 1% опрошенных перечислили такие имена, как Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 мая 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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