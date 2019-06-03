Газировка и булочки убивают россиян

Ученые рекомендовали снизить потребление полуфабрикатов и газированных напитков
Группа ученых из США, Бразилии и Испании провела исследование и выяснила, какие продукты способствуют развитию болезней сердечно-сосудистой системы и повышают риск преждевременной смерти, пишет MedicalXpress.
По данным специалистов, самой вредной является пища с высокой степенью обработки. К ней относится еда, прошедшая несколько этапов промышленного воздействия и содержащая много сахара, красителей, ароматизаторов, жиров и соли.
Эксперты сравнили данные о рационе и здоровье 105 тыс. добровольцев, а затем в течение 10 лет отслеживали их состояние. Выяснилось, что употребление продуктов с высокой степенью обработки на 11–13% повышает риск развития болезней сосудов и сердца.
Кроме того, употребление более четырех порций такой пищи в день на 62% увеличивает риск преждевременной смерти. А одна порция — на 18%.
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