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Газировка и булочки убивают россиян

Продукты с высокой степенью обработки на 11–13% повышают риск развития болезней сосудов и сердца. Употребление более четырех порций такой пищи в день на 62% увеличивает риск преждевременной смерти.

3.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
 

 

Газировка и булочки убивают россиян

Ученые рекомендовали снизить потребление полуфабрикатов и газированных напитков

Группа ученых из США, Бразилии и Испании провела исследование и выяснила, какие продукты способствуют развитию болезней сердечно-сосудистой системы и повышают риск преждевременной смерти, пишет MedicalXpress.

По данным специалистов, самой вредной является пища с высокой степенью обработки. К ней относится еда, прошедшая несколько этапов промышленного воздействия и содержащая много сахара, красителей, ароматизаторов, жиров и соли.

Эксперты сравнили данные о рационе и здоровье 105 тыс. добровольцев, а затем в течение 10 лет отслеживали их состояние. Выяснилось, что употребление продуктов с высокой степенью обработки на 11–13% повышает риск развития болезней сосудов и сердца.

Кроме того, употребление более четырех порций такой пищи в день на 62% увеличивает риск преждевременной смерти. А одна порция — на 18%.

Ученые рекомендовали снизить потребление хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, газированных напитков, кукурузных хлопьев, восстановленных мясных и рыбных изделий.

Источник: Известия


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