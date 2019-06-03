Отключат холодную и горячую воду в районе Красного Сокола в Бердске

Отключение горячего и холодного водоснабжения на ЦТП-17 в понедельник связано с работами РЭС на ТП-68. Трансформаторную подстанцию обесточат на полдня, сообщили сегодня, 31 мая, в бердском Комбинате бытовых услуг.

-В связи с производством работ АО «РЭС» отключение электроэнергии на ТП-68, будет прекращена подача холодной и горячей воды у потребителей от ЦТП-17 — ул. Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, ул. Ленина, 7, 11, детсад №16, терапевтический корпус ЦГБ, лыжная база «Метелица», ресторан «Роза Ветров», магазин «Продсиб» — с 10.00 до 114 часов 3 июня.