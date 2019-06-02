Роскомнадзор: фото ваших детей из соцсетей могут использовать педофилы

В День защиты детей Роскомнадзор решил поговорить о родителях.

Ежедневно во френдлентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые они публикуют. При этом, стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.

Повзрослев, ваш ребёнок столкнётся с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесётся? Тем более, что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно. Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли, предполагает ведомство на своей страничке во «ВКонтакте».

-А самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей. Дорогие родители, не забывайте, что ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций.