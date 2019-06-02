Хакерам не удалось сорвать ЕГЭ в российских школах

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

«Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе ведомства в субботу.

Злоумышленники пытались вывести из строя системы Рособрнадзора и подведомственных службе организаций. Работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей удалось сохранить.

«Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — подчеркивают в ведомстве.

Накануне прошли ЕГЭ по истории и химии.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будут почти 750 тысяч человек, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ЧП произошли на ЕГЭ в бердских школах. Одну из выпускниц увезли на «скорой» прямо с экзамена. Отстранен от аттестации бердский 9-класник, попытавшийся пронести в аудиторию телефон.