Антинаучной и опасной назвали идею о пользе укуса клеща заслуженного врача Толоконской

В Госдуме обсуждают уголовную ответственность врачей за публичные антинаучные рекомендации.

31 мая заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Толоконская, супруга бывшего губернатора Новосибирской области, написала в Facebook, что укусы клещей помогают организму выработать иммунитет к подобным инфекциям.

Она призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита из-за его пользы. По мнению врача, сибиряки устойчивы к вирусу, поскольку ранее оказались подвержены «естественной иммунизации».

«Здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», — написала Наталья Толоконская.

Ее пост вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей и 1 июня был удален.

Если верить Толоконской, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин «морально устарел». Вместо него в указанных целях якобы можно использовать «уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий».

«Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!» – отметила доктор, приведя в качестве примера «образец универсальной профилактики», состоящий из гомеопатических средств.

Как пишет Газета.ру, в феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой.

Многие подписчики страницы Толоконской и другие пользователи соцсети, зашедшие в ее профайл, попытались вступить в дискуссию, возмутившись советами известного врача.

На заявление оперативно отреагировали в Роспотребнадзоре. Как заверил советник директора центрального института эпидемиологии ведомства по научной работе Виктор Малеев, «укусы клещей никак не могут повысить иммунитет человека». Он также отметил, что от энцефалита может спасти только вакцинация. При укусе клещей необходимо идти в больницу и сдавать клеща на анализ, добавил Малеев.

Член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Говорит Москва», что ответственность должна наступать, если подобные высказывания привели к неблагоприятным последствиям.

«Рассматривался один из вопросов, пока ещё, правда, не в форме законопроекта, а просто в форме обсуждений. Для того, чтобы в случае наступления неблагоприятных последствий, когда человек воспользуется публично распространяемыми советами, призывами и тому подобным, чтобы человек (давший совет или выступивший с призывом — прим. Г.М.) нёс соответствующую ответственность вплоть до уголовной».

Депутат также выразил мнение, что наказывать следует за антинаучные заявления, сделанные от имени крупных организаций или учёных:

«Когда это производится от имени неких, скажем так, организаций серьёзных, или когда человек прикрывается даже научным званием, не имея такового, на мой взгляд, это тот случай, когда можно наказывать за это».

Кроме того, Алексей Куринный заявил, что не следует блокировать аккаунты авторов антинаучных заявлений, но имеет смысл помечать достоверную и недостоверную информацию.

«Мы об этом уже предварительно говорили. То есть у нас люди сегодня, к сожалению, часто высказывают разные мысли, далёкие от научных исследований современных и вообще от науки как таковой. Поэтому были разные варианты. Некоторые предлагали блокировать подобные ресурсы информационные. Но я думаю, это не вариант. Просто, если люди хотят получать достоверную информацию, она должна помечаться соответствующим образом, если мы говорим о сетях (социальных — прим. Г.М.) прежде всего, как одном из вариантов распространения информации. Всё остальное является недостоверной информацией, не проверенной. Стоит её помечать отдельно, как антинаучную».

Сама Толоконская в беседе с «Говорит Москва» назвала своих критиков невежественными.

Чем грозит энцефалит?

При отличном раскладе отделаетесь легким испугом, при хорошем умрете. Но вероятнее всего вас парализует.

Скорее всего руки, или одну из них. Это навсегда и не чинится. Вдобавок можете ослепнуть и/или оглохнуть. Все, кого такая героическая перспектива плевать в лицо болезни и смерти не прельщает, имейте ввиду следующее: если вас кусанул клещ в европейских краях, скорее всего, обойдется. У нас и клещи не особо заражены — по разным данным от нескольких процентов до нескольких десятых процента, а умирают от клещевого энцефалита 2 человека из 1000. Если вас укусил клещ в Сибири или на Дальнем Востоке, все гораздо грустнее. Вам может достаться дальневосточный энцефалит, а от него из 100 заболевших умирают 80. Возможно, эта цифра была бы несколько поменьше, если б не уровень финансирования медицины и «легкость» добирания до больниц в этих краях, но даже с учетом этих факторов она пугает».

Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами, — клещевой вирусный энцефалит.

Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной.