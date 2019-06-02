85 пострадавших: Взорвался завод по производству тротила «Кристалл» в Дзержинске

В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремело несколько мощных взрывов. По последним данным, пострадали 85 человек, передает ТАСС.

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Что произошло

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня во время технологического процесса в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске. После этого возник пожар, который перекинулся на лесистую местность. К вечеру пожарные ликвидировали возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м, на месте работали более 400 спасателей и более 50 единиц техники.

В администрации города уточнили, что взрывы произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания. Взрывной волной также повреждено около 180 домов и несколько десятков социальных объектов.

В администрации Дзержинска заверили, что химическая угроза после взрывов на заводе отсутствует.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Что известно о пострадавших

В Минздраве сообщили о 85 пострадавших, 16 из них госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Всего за помощью обратились 39 работников завода и 46 жителей города. При этом глава города Иван Носков ранее сообщал, что только 15 работников ГосНИИ «Кристалл» фигурируют в числе пострадавших. «15 — это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол», — сказал он.

Реакция властей

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации, который распространяется также на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

Глава города Иван Носков сообщил, что восстановительные работы проведут оперативно. Власти приступили к оценке ущерба, предварительно Носков заявил, что ущерб оценивается «миллионами». «Точный объем будет известен в течение двух ближайших дней», — добавил он.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб. На место выехал замгубернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым.

Власти намерены до 3 июня восстановить поврежденные школы. Администрация Дзержинска пообещала оказать помощь жителям домов, пострадавших при взрывах.

Сотрудники регионального отделения партии «Единая Россия» объявили о начале сбора средств для пострадавших.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области пообещали, что пострадавшие при взрыве получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города.

О заводе

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».

Инцидент на «Кристалле» за последнее время уже не первый. 4 апреля в результате пожара в одном из зданий предприятия также произошел взрыв, повлекший возгорание сухой травы. Его удалось потушить на площади 150 кв. м, никто не пострадал.

Ответственность завода застрахована в «Согазе».