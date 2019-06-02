«День людоеда» отметит массовым пикетом «Суть времени» в Новосибирске

В понедельник, 3 июня, на площади К. Маркса (возле памятника Покрышкину) в Новосибирске в 18:00 состоится массовый пикет «Сути времени» против «политики, проводимой государством». Об этом сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы протестной акции.

-Пенсионная реформа, осуществленная в России правящим классом, значительно подорвала доверие к власти. Выборы 2019 года должны стать референдумом по пенсионной реформе. В новое правительство не должны войти люди, проголосовавшие за «людоедский закон», — аргументировал Вадим Безуглов.

По его мнению, «кризисные тенденций в стране» говорят о грядущих «катастрофических социально-политических потрясениях».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественно-политическое движение «Суть времени» 3-го числа каждого месяца проводит акции протеста. 3 октября 2018 года президент Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. В честь этого события активисты назвали дату «Днем людоеда».

В Бердске тоже проходят пикеты против пенсионной реформы, организованные «Сутью времени».