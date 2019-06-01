Что изменится в жизни россиян с 1 июня

В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание. Кроме того, сразу в нескольких регионах отключат аналоговое телевидение. О том, что изменится в стране в первый день лета, — в материале РИА Новости.

Наследство по-новому

С сегодняшнего дня российское наследственное право пополнится двумя нормами. Первая — вместо завещания наследодатель может заключить наследственный договор, причем как с физическим, так и с юридическим лицом.

Отличие в том, что в договоре указываются определенные условия, которые должен будет выполнять получатель наследства. К примеру, в обмен на собственность он принимает обязательства установить на могиле наследодателя памятник, поддерживать его в надлежащем виде, ухаживать за домашними животными почившего и т. д.

В противном случае соглашение расторгается в судебном порядке. Следить за его исполнением будет тот, кого назначит сам наследодатель.

Заключить такой договор можно и с несовершеннолетним гражданином. Правда, для этого понадобится согласие его родителей или опекунов.

Еще один важный момент: если в документе идет речь о недвижимости, он должен регистрироваться по всем правилам для операций с недвижимым имуществом, включая заверение бумаг у нотариуса.

Вторым новшеством станет распространение права на совместное супружеское завещание для всех граждан России (раньше эта норма действовала только для жителей Крыма и Севастополя).

В такое завещание включается не только совместно нажитое, но и личное имущество супругов. В частности, предусмотрено определение долей, причитающихся каждому наследнику.

Внести изменения в этот документ после смерти одного из супругов невозможно. Единственная причина, по которой он может быть отменен, — если семейный союз будет расторгнут до смерти супруга или суд признает брак недействительным уже после кончины кого-то из супругов.

Отмена роуминга

С 1 июня в соответствии с новым федеральным законом в России отменяется внутрисетевой и национальный роуминг для пользователей мобильной связи. Впредь отечественные операторы обязаны предоставлять всем своим пользователям одинаковые условия и не имеют права взимать оплату за входящие вызовы.

Отметим, что нововведение не касается входящих вызовов, если абонент находится за пределами страны. Иными словами, за входящие вызовы, принятые на зарубежном курорте, заплатить все равно придется.

Цифровое телевидение

Третьего июня в России стартует очередной этап перехода на цифровое телевидение. На этот раз аналоговый сигнал одновременно отключат в 36 субъектах. Список регионов находится здесь.

После отключения аналогового телевещания всем россиянам будут доступны 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве. Чтобы смотреть их на старых телевизорах, придется купить специальную приставку — например, в отделении «Почты России».

Для малообеспеченных россиян, купивших приставки, предусмотрены компенсации. Все подробности можно узнать на сайте смотрицифру.рф или по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

Бесплатная парковка для многодетных москвичей

С июня многодетные семьи Москвы смогут оформить разрешение на бесплатную парковку автомобиля сразу на три года, а не на год, как раньше. Сделать это можно в любом центре госуслуг «Мои документы» или через портал mos.ru.

Получить льготу можно только на один из автомобилей в семье. Кроме того, он должен быть зарегистрирован в Москве и оформлен именно на родителя или усыновителя.

В самолет по смартфону

Другое нововведение ждет тех, кто привык путешествовать самолетом. С 1 июня в столичном аэропорту Внуково начнут принимать электронные посадочные талоны. Это касается всех внутренних рейсов авиакомпаний, вылетающих из воздушной гавани.

Чтобы пройти в зал вылета и на посадку, нужно поднести экран смартфона с электронным талоном или бумажный посадочный талон к сканеру в турникете.

Тачку на прокачку

С 1 июня вступят в действие новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей, иными словами — тюнинга. Теперь автовладельцы могут обратиться в ГИБДД за получением специального разрешения, но для этого им придется представить в ведомство результаты технической экспертизы, проведенной испытательной лабораторией.

В тюнинге могут отказать, если может быть уничтожен идентификационный номер, изменится база или увеличится разрешенная максимальная масса машины. Не разрешат и замену кабины или шасси на те, что не предусмотрены маркой автомобиля.