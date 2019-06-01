Собрал 3600 рублей для печати буклета «Победители» на благотворительных экскурсиях музей Бердска

На оплату услуг печати буклета «Победители», подготовленного издательским домом «БукЪвица», 3600 рублей передал городской историко-художественный музей Бердска. Средства были собраны за счет проведения благотворительных экскурсий на выставке «Бердск воевал».

Напомним, К 74-летию Победы в Великой Отечественной войне Издательский дом «БукЪвица» подготовил буклет «Победители». В него вошли рассказы о ныне здравствующих фронтовиках Бердска и тех, кого с нами уже нет. Мы собрали самые интересные материалы из газеты «Курьер.Среда.Бердск» о бердчанах, которые ковали победу на фронте и в тылу. Отобрали публикации за 15 лет. В буклете «Победители» — 100 страниц. Формат А4.

Уже вышло 700 экземпляров буклета «Победители» благодаря поддержки бердской горадминистрации, спонсорской помощи организаций и жителей города. Издание раздали ветеранам, в библиотеки, любой желающий мог взять его в редакции «Курьера». За несколько дней буклеты разошлись.

Бердский музей также решил внести свою лепту в издание буклета «Победители». И организовал с начала мая в каждое воскресенье проведение благотворительных экскурсий на выставке «Бердск воевал», средства с которых пойдут на оплату печати буклета. Сумма, собранная за май, составила 3600 рублей.

— На первую благотворительную экскурсию пришли представители бердского союза женщин. Потом пошли люди, которые узнали из СМИ о благотворительных экскурсиях. Жители Искитима немного перепутали дни проведения и вместо воскресенья приехали в субботу. Но экскурсию для них все же провели, — рассказала сотрудник бердского музея Марина Янеева.

Благотворительные экскурсии продолжатся и в июне. Только теперь их будут проводить по субботам.

Стоимость благотворительной экскурсии – 50 руб.

Начало экскурсий в 13.00. В связи с тем, что количество участников экскурсии ограничено, желательна предварительная запись.

В остальные дни на выставке также будут проходить экскурсии для организованных групп детей и взрослых, по предварительной заявке в обычном порядке. Выставка работает до 30 июня.

Запись по тел. 5-33-60, 5-33-66.