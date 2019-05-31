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Мусорная реформа заставила вываливать отходы возле свалки жителей Бердска

Бердчане отказываются платить за услугу, которую сами оказывают себе. Но по новому закону въезд на полигон ТБО частникам запрещен, разрешен только партнерам регоператора по вывозу мусора.

31.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мусорная реформа заставила вываливать отходы возле свалки жителей Бердска

Мусор в городе вывозит компания «ЭкоСервис»

— Почему я не могу сам вывезти со своей дачи мусор как это было раньше? В СНТ стоят три контейнера. А у меня отходов три КамАЗа, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Сергей.

На днях дачники решили очистить участки от мусора своими силами, в том числе вывезти мусор на прицепе на своём авто, как это делали годами ранее.  Прибыв на полигон ТКО, сотрудники свалки остановили Сергея на пропускном пункте. Они то и поведали бердчанину, что администрация Бердска запретила физлицам, пользоваться вывозом мусора на полигон даже за деньги: на въезде стоят камеры видеонаблюдения и шлагбаум.

Сотрудница мусорной свалки рассказала дачнику, что во власти «идёт возня с мусорной реформой» и все подробности он может получить в администрации города.

— Получается, что обычные граждане — мы с вами — сейчас не имеем легальной возможность самим взять и привезти мусор на свалку, заплатив сбор за его захоронение, как было раньше? А я всегда так и делал — официально привозил соглашался на примерный вес или меня взвешивали, платил, получал квитанцию и утилизировал, — поделился мыслями бердчанин, — недоумевает Сергей. — Куда теперь вывозить мусор, который скопился? Везти в лес, заехать в укромное место и скинуть, пока тебя никто не видит? Или обращаться в известную организацию, у которой есть договор с властью Бердска на захоронение, заплатив за их бизнес?

Он отметил, что садовое общество заключило договор на коммунальную услугу, в рамках которого у дачников вывозят по три контейнера мусора раз в месяц. При этом подчеркнул, что готов вывести свои три КамАЗа отходов на своем прицепе.

Исполняющий обязанности директора муниципального «Спецавтохозяйства», в чьем ведении находится и городская мусорная свалка, Константин Букреев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 31 мая, что в соответствии в новым законом въезд на территорию полигона с 1 января 2019 года запрещен физическим лицам. По словам Константина Валерьевича, некоторые бердчане продолжают отказываться оплачивать коммунальную услугу региональному оператору «Экология-Новосибирск», а мусор вывозят своим силами и сваливают вдоль забора свалки.

— Сотрудники на КПП не могут доходчиво объяснить горожанам, с чем связаны изменения. Поэтому я готовлю некую памятку и разъяснение, почему физическим лицам запрещено въезжать на территорию полигона. Но у нас бывают случаи, когда бердчане сами привозят мусор на свалку и вываливают его около КПП. Поэтому мы временно установили три контейнера под такой мусор, — резюмировал Константин Букреев.

Напомним, мусорный тариф шокировал всех жителей Новосибирской области, в том числе и бердчан. Жители Бердска не хотят платить 92,42 рубля с человека в месяц за мусор, который не производят.


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