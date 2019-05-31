Мусорная реформа заставила вываливать отходы возле свалки жителей Бердска

— Почему я не могу сам вывезти со своей дачи мусор как это было раньше? В СНТ стоят три контейнера. А у меня отходов три КамАЗа, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Сергей.

На днях дачники решили очистить участки от мусора своими силами, в том числе вывезти мусор на прицепе на своём авто, как это делали годами ранее. Прибыв на полигон ТКО, сотрудники свалки остановили Сергея на пропускном пункте. Они то и поведали бердчанину, что администрация Бердска запретила физлицам, пользоваться вывозом мусора на полигон даже за деньги: на въезде стоят камеры видеонаблюдения и шлагбаум.

Сотрудница мусорной свалки рассказала дачнику, что во власти «идёт возня с мусорной реформой» и все подробности он может получить в администрации города.

— Получается, что обычные граждане — мы с вами — сейчас не имеем легальной возможность самим взять и привезти мусор на свалку, заплатив сбор за его захоронение, как было раньше? А я всегда так и делал — официально привозил соглашался на примерный вес или меня взвешивали, платил, получал квитанцию и утилизировал, — поделился мыслями бердчанин, — недоумевает Сергей. — Куда теперь вывозить мусор, который скопился? Везти в лес, заехать в укромное место и скинуть, пока тебя никто не видит? Или обращаться в известную организацию, у которой есть договор с властью Бердска на захоронение, заплатив за их бизнес?

Он отметил, что садовое общество заключило договор на коммунальную услугу, в рамках которого у дачников вывозят по три контейнера мусора раз в месяц. При этом подчеркнул, что готов вывести свои три КамАЗа отходов на своем прицепе.

Исполняющий обязанности директора муниципального «Спецавтохозяйства», в чьем ведении находится и городская мусорная свалка, Константин Букреев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 31 мая, что в соответствии в новым законом въезд на территорию полигона с 1 января 2019 года запрещен физическим лицам. По словам Константина Валерьевича, некоторые бердчане продолжают отказываться оплачивать коммунальную услугу региональному оператору «Экология-Новосибирск», а мусор вывозят своим силами и сваливают вдоль забора свалки.

— Сотрудники на КПП не могут доходчиво объяснить горожанам, с чем связаны изменения. Поэтому я готовлю некую памятку и разъяснение, почему физическим лицам запрещено въезжать на территорию полигона. Но у нас бывают случаи, когда бердчане сами привозят мусор на свалку и вываливают его около КПП. Поэтому мы временно установили три контейнера под такой мусор, — резюмировал Константин Букреев.

Напомним, мусорный тариф шокировал всех жителей Новосибирской области, в том числе и бердчан. Жители Бердска не хотят платить 92,42 рубля с человека в месяц за мусор, который не производят.