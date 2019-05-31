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Отключат холодную и горячую воду в районе Красного Сокола в Бердске

3 июня полдня не будет никакой воды в 13-ти жилых дома, больнице, детсаду, лыжной базе, ресторане и магазине из-за обесточивания трансформаторной подстанции.

31.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат холодную и горячую воду в районе Красного Сокола в Бердске

В ТП не будет электричества

Отключение горячего и холодного водоснабжения на ЦТП-17 в понедельник связано с работами РЭС на ТП-68. Трансформаторную подстанцию обесточат на полдня, сообщили сегодня, 31 мая, в бердском Комбинате бытовых услуг.

-В связи с производством работ АО «РЭС» отключение электроэнергии на ТП-68, будет прекращена подача холодной и горячей воды у потребителей от ЦТП-17 — ул. Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, ул. Ленина, 7, 11, детсад №16, терапевтический корпус ЦГБ, лыжная база «Метелица», ресторан «Роза Ветров», магазин «Продсиб» —  с 10.00  до 114 часов 3 июня.


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