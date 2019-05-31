Влетела в пень Honda Accord из-за жесткого ДТП с Ford Focus на перекрестке в Бердске

Сегодня, 31 мая, в начале четырех часов дня на перекрестке улиц Суворова и К.Маркса водители Honda Accord и Ford Focus не поделили дорогу. В итоге машины разбились, а осколки пластика и стекла разлетелись по дороге. По словам владельца Ford Focus Александра, он двигался в торону школы № 1 по ул. К. Маркса, а водитель Honda двигался по ул. Суворова в сторону центра Бердска.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр отметил, что чувствует себя хорошо. А вот водителю «японца» повезло меньше — его не оказалось на месте происшествия, так как «скорая» отвезла его в больницу с окровавленным лбом. На месте ДТП уже работает аварийный комиссар.