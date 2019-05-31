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Влетела в пень Honda Accord из-за жесткого ДТП с Ford Focus на перекрестке в Бердске

Водители не поделили перекресток и разлетелись в разные стороны. Переломов и серьезных травм у владельцев авто нет, а вот их автомобили придется долго ремонтировать. (ФОТО)

31.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
Влетела в пень Honda Accord из за жесткого ДТП с Ford Focus на перекрестке в Бердске

Сегодня, 31 мая, в начале четырех часов дня на перекрестке улиц Суворова и К.Маркса водители Honda Accord и Ford Focus не поделили дорогу. В итоге машины разбились, а осколки пластика и стекла разлетелись по дороге. По словам владельца Ford Focus Александра, он двигался в торону школы № 1 по ул. К. Маркса, а водитель Honda двигался по ул. Суворова в сторону центра Бердска.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр отметил, что чувствует себя хорошо. А вот водителю «японца» повезло меньше — его не оказалось на месте происшествия, так как «скорая» отвезла его в больницу с окровавленным лбом. На месте ДТП уже работает аварийный комиссар.


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(2) Комментариев

  1. Raven

    Видимо спешили. Ну и как водится успели %)

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  2. да уж..

    ПрОклятое место.

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