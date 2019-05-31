Бумажных пакетов на 60 тыс. рублей заказывает власть Бердска

Бумажные пакеты форматов А3, А4 и А5 заказала мэрия Бердска. Сегодня, 31 мая, бердская администрация объявила аукцион по поиску подрядчика для изготовления пакетов, предназначенных для упаковки.

Мэрии нужны цветные пакеты с ручками-веревками и изображением здания городской администрации. Цвета должны быть выдержаны в стиле герба Бердска — зеленые, голубые и белые.

Власть готова выложить за сувенирную продукцию 60 259 рублей. Начали принимать заявки от потенциальных подрядчиков на изготовление пакетов. Электронный аукцион состоится 14 июня.