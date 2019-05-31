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Бумажных пакетов на 60 тыс. рублей заказывает власть Бердска

Сувенирные пакеты трех форматов предназначены для упаковки. На них должно быть изображено здание бердской администрации.

31.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бумажных пакетов на 60 тыс. рублей заказывает власть Бердска

Примерно такое изображение должно быть на пакетах

Бумажные пакеты форматов А3, А4 и А5 заказала мэрия Бердска. Сегодня, 31 мая, бердская администрация объявила аукцион по поиску подрядчика для изготовления пакетов, предназначенных для упаковки.

Мэрии нужны цветные пакеты с ручками-веревками и изображением здания городской администрации. Цвета должны быть выдержаны в стиле герба Бердска — зеленые, голубые и белые.

Власть готова выложить за сувенирную продукцию 60 259 рублей. Начали принимать заявки от потенциальных подрядчиков на изготовление пакетов. Электронный аукцион состоится 14 июня.

 


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