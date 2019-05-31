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Вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками из фильма об Элтоне Джоне для проката в России

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Вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками из фильма об Элтоне Джоне для проката в России

Российскую версию «Рокетмена» целомудренно сократили. Сам Элтон Джон настаивал на включении сцен в фильм и призывал «рассказать все».

31.05.2019 Фото: fr.wikipedia.org Нет комментариев
 
Вырезали сцены с гей сексом и наркотиками из фильма об Элтоне Джоне для проката в России

Элтон Джон

В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом. Об этом сообщили несколько журналистов Дождя, присутствовавшие на российской премьере, и подтвердил кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию «Рокетмена» на Каннском кинофестивале.

Российский прокатчик «Рокетмена» — «Централ Партнершип». Премьера прошла в московском кинотеатре «Октябрь», фильм представили ведущий Дождя Михаил Козырев и кинокритик Антон Долин. После показа Козырев сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

В частности, в фильме не было сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом (их играют Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден), об угрозе исчезновения которой из прокатной версии писала The Guardian. Газета отмечала, что Элтон Джон настаивал на включении этой сцены в фильм и призывал «рассказать все».

«Действительно, из российской версии „Рокетмена“ пропало несколько сцен: эпизод с употреблением наркотиков; слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь (и фото с его супругом); и, главное, постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции (что должно было подчеркнуть, что разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет — любовь одинакова для всех)», — рассказал Егор Москвитин.

Источник: tvrain.ru


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