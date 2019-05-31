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Перепутанным в роддоме 30 лет назад выплатят по 1 млн рублей в Перми

Суд взыскал с ответчиков 3,45 млн рублей, в то время, как пострадавшие женщины требовали 30 млн рублей с нескольких ведомств.

31.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Перепутанным в роддоме 30 лет назад выплатят по 1 млн рублей в Перми

Детей перепутали в роддоме

Судья Ленинского районного суда города Перми вынес приговор по иску двух семей, чьих детей перепутали в роддоме Сивинской центральной районной больницы Пермского края в 1989 году. Истцы просили отсудить компенсацию морального вреда у медучреждения, регионального министерства здравоохранения и краевого управления федерального казначейства на общую сумму 30 млн рублей, суд решил взыскать с ответчиков 3,45 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд удовлетворил иск частично. Всего было шесть истцов, трем выплатят компенсацию по 1 млн рублей, еще трем — по 150 тыс. рублей. Изначально они требовали выплатить по 5 млн каждому», — сказала собеседница агентства.

В марте телеканал «Россия-24» рассказал о двух девушках, Екатерине Найденко и Светлане Якименко, которые родились в Сиве 11 декабря 1989 года. О том, что их перепутали в роддоме, они узнали случайно спустя 30 лет, хотя жили на соседних улицах и учились в одном классе. С возрастом родственники все чаще стали обращать внимание на разницу во внешности между собой и девочками. Мать одной из них обратилась в ток-шоу на федеральный канал с просьбой провести анализ ДНК. Результат теста развеял все сомнения и подтвердил ошибку.

Источник: ТАСС


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