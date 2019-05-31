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Похитили пенсий на 2,5 млн рублей почтальоны на Камчатке

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Похитили пенсий на 2,5 млн рублей почтальоны на Камчатке

Подделывая подписи получателей, женщины присваивали чужие деньги, разработав целую схему. Очередному пенсионеру деньги выдавались за счет того, кому выплаты положены позже по срокам в том же месяце.

31.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Похитили пенсий на 2,5 млн рублей почтальоны на Камчатке

Уголовное дело направлено в прокуратуру

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению почтальона из Петропавловска-Камчатского в хищении пенсий и социальных пособий на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

«Почтальон одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском обвиняется в присвоении и растрате пенсий и пособий, а также подделке официальных документов. Общий ущерб Почте России превысил 2,5 млн рублей», — сказала Елена Матафонова.

Она пояснила, что в 2017-2018 годах почтальон вместе с начальником почтового отделения организовали «пирамиду» для присвоения социальных пособий и пенсий. Подделывая подписи получателей, женщины присваивали чужие деньги. Очередному пенсионеру деньги выдавались за счет того, кому выплаты положены позже по срокам в том же месяце. Если дальнейших получателей не было, почтальон и ее начальник пользовались средствами из кассы отделения Почты России.

«При выявлении преступной деятельности соучастниц в камчатское управление Почты России последовали массовые обращения пенсионеров о причинении им сотрудницами почтового отделения имущественного вреда. Почтальон в содеянном призналась и раскаялась, в то время как ее соучастница — начальник почтового отделения, несмотря на собранную следствием доказательственную базу, вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Уголовное дело в ее отношении находится в производстве», — сказала Матафонова.

Она добавила, что в качестве свидетелей по делу опрошено больше 50 пенсионеров. В квартирах обеих работниц почты проведены обыски, на их имущество наложен арест. Уголовное дело в отношении почтальона направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Источник: ТАСС


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