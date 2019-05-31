Грязные сидения в автобусах №2 — сидеть невозможно!

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ольга:-Почему в автобусах Бердска не объявляют остановки? Многие из пассажиров маршрутов №2 и 3 не знают, где выходить! Сиденья в автобусе №2 очень грязные, пыльные сидеть невозможно, пачкается одежда.