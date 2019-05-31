Грязные сидения в автобусах №2 — сидеть невозможно!

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Проблема! Когда были кондукторы, то их обязанностью было объявлять остановки. Водителю отвлекаться опасно. Теперь устанавливают световое табло с компьютерной озвучкой. Видимо деньги на табло у АТП закончились и решили, что, и так сойдёт! Пыль же, — особенность суглинистой бердской почвы, но есть и плюсы — после дождя грязи практически нет, почва просыхает быстро. И кто должен протирать сиденья в автобусе? Опять водитель?
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