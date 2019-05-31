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Грязные сидения в автобусах №2 — сидеть невозможно!

Почему в автобусах №2 и 3 не объявляют остановки. Пассажиры не знают, где выходить.

31.05.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ольга:
-Почему в автобусах Бердска не объявляют остановки? Многие из пассажиров маршрутов №2 и 3 не знают, где выходить! Сиденья в автобусе №2 очень грязные, пыльные сидеть невозможно, пачкается одежда.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Проблема! Когда были кондукторы, то их обязанностью было объявлять остановки. Водителю отвлекаться опасно. Теперь устанавливают световое табло с компьютерной озвучкой. Видимо деньги на табло у АТП закончились и решили, что, и так сойдёт! Пыль же, — особенность суглинистой бердской почвы, но есть и плюсы — после дождя грязи практически нет, почва просыхает быстро. И кто должен протирать сиденья в автобусе? Опять водитель? :-D

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