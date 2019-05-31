Кондуктор исцарапала пассажирку троллейбуса в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор троллейбуса совершил нападение на женщину, которая вступилась за другую пассажирку во время конфликтной ситуации. У пострадавшей появился на шее синяк. Об этом сообщает группа Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент с сибирячкой, которая пострадала от нападения кондуктора, произошел 20 мая. Девушка села в троллейбус, по дороге услышала, как одна из пассажирок поинтересовалась у кондуктора, почему водитель долго простаивает на остановках. В свою очередь, кондуктор начала громко кричать и возмущаться, а также предложила женщине передвигаться на такси во избежание недовольств.

За женщину вступилась пострадавшая девушка, которую кондуктор троллейбуса начала бить и схватила за шею.

По информации пострадавшей кондуктора троллейбуса оттащили пассажиры. Кроме того, в салон троллейбуса забежал водитель и попытался усмирить свою сотрудницу.

После инцидента девушка вызвала полицию, а в больнице освидетельствовала побои.